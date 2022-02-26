Франция поддерживает отключение РФ от SWIFT и готова поставлять оружие и оборудование.

Франция поддерживает отключение РФ от SWIFT и готова поставлять оружие и оборудование.

Он настаивает на немедленном введении 3-го пакета санкций ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с французским коллегой и другом Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Франция поддерживает отключение РФ от SWIFT. Настаиваю на немедленном введении 3-го пакета санкций ЕС, чтобы остановить вторжение РФ.

Франция также готова поставлять оружие и оборудование, чтобы помочь Украине защитить себя", — подчеркнул Кулеба.

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