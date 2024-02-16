Франция подписала соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности: фото, видео

Соответствующий документ Зеленский и Макрон подписали в Елисейском дворце.

Президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Соответствующий документ Зеленский и Макрон подписали в Елисейском дворце.

Об этом стало известно во время пресс-конференции лидеров обоих государств.

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну", — заявил Макрон после подписания документа.

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон / Фото: скриншот с видео

Заяви для ЗМІ Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона Заяви для ЗМІ Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 16 лютого 2024 р.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине подписали соглашение о гарантиях безопасности.