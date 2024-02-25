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Франция предоставит Украине критически важную технику для фронта — Зеленский

Франция предоставит Украине критически важную технику для фронта — Зеленский

Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что артсистемы сейчас для фрронта есть "очень важны".

Франция планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

"Если говорить об артиллерии, Эмануэль (Макрон президент Франции – ред.) знает, что мы благодарны за артсистемы Caesar, она хорошо работает. Сделали артиллерийскую коалицию и несколько десятков систем мы ожидаем от наших французских партнеров. Это очень важно, это усилит нашу страну ", – сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что во время визита Макрона Франция предоставит "еще несколько вещей, но о них будет известно позже".

Напомним, Макрон заверил, что Франция планирует продолжить поддержку Украины по поставкам военной техники.

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