Франция предоставит Украине критически важную технику для фронта — Зеленский

Зеленский подчеркнул, что артсистемы сейчас для фрронта есть "очень важны".
Франция планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
"Если говорить об артиллерии, Эмануэль (Макрон президент Франции – ред.) знает, что мы благодарны за артсистемы Caesar, она хорошо работает. Сделали артиллерийскую коалицию и несколько десятков систем мы ожидаем от наших французских партнеров. Это очень важно, это усилит нашу страну ", – сообщил глава государства.
Зеленский добавил, что во время визита Макрона Франция предоставит "еще несколько вещей, но о них будет известно позже".
Напомним, Макрон заверил, что Франция планирует продолжить поддержку Украины по поставкам военной техники.
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