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Франция также будет тренировать украинских пилотов — Зеленский

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Франция также будет тренировать украинских пилотов — Зеленский

Флаг Франции / Фото: pixabay.com

Коалиция современных истребителей становится крепче, заявил президент Украины.

Франция согласилась присоединиться к странам, которые будут тренировать украинских пилотов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Он отметил, что существует договоренность с Парижем о тренировках украинских пилотов.

"Сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какие новые поставки способны помочь нашим воинам. Обсудили защиту нашего Одесского региона – то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области", — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что есть очень важная договоренность о тренировках во Франции украинских пилотов. "Наша коалиция современных истребителей становится крепче", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и Франции провели телефонный разговор.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, почему Россия в начале вторжения не смогла захватить небо.

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Дата публикации
Просмотры
49
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