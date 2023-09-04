Франция также будет тренировать украинских пилотов — Зеленский

Франция согласилась присоединиться к странам, которые будут тренировать украинских пилотов.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Он отметил, что существует договоренность с Парижем о тренировках украинских пилотов.

"Сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какие новые поставки способны помочь нашим воинам. Обсудили защиту нашего Одесского региона – то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области", — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что есть очень важная договоренность о тренировках во Франции украинских пилотов. "Наша коалиция современных истребителей становится крепче", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и Франции провели телефонный разговор.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, почему Россия в начале вторжения не смогла захватить небо.

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