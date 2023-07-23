Француз случайно заплыл в Украину на каяке: удивил пограничников и себя (фото)

Гражданин Франции во время своего путешествия на каяке случайно заплыл в Украину. Он удивил себя и пограничников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Гражданин Франции совершал 51-дневное путешествие на каяке. Он потерял ориентир и случайно заплыл в акваторию порта Рени в Украине. Это удивило и его, и пограничников.

"Пограничники составили на иностранца документы об админпроизводстве. Позже в порядке реадмиссии его переправят румынской стороне. Визит в Украину стал сюрпризом не только для пограничников, но и для самого туриста!", — говорится в сообщении ГПСУ.

Француз заплыл в Украину / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Напомним, украинские пограничники задержали 35-летнего уклоняющегося, пытавшегося выехать за границу в "кровати дальнобойщика". За это он заплатил 5 тысяч долларов.

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