Француз случайно заплыл в Украину на каяке: удивил пограничников и себя (фото)

На иностранца составили административное производство.
Гражданин Франции во время своего путешествия на каяке случайно заплыл в Украину. Он удивил себя и пограничников.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Гражданин Франции совершал 51-дневное путешествие на каяке. Он потерял ориентир и случайно заплыл в акваторию порта Рени в Украине. Это удивило и его, и пограничников.
"Пограничники составили на иностранца документы об админпроизводстве. Позже в порядке реадмиссии его переправят румынской стороне. Визит в Украину стал сюрпризом не только для пограничников, но и для самого туриста!", — говорится в сообщении ГПСУ.
Напомним, украинские пограничники задержали 35-летнего уклоняющегося, пытавшегося выехать за границу в "кровати дальнобойщика". За это он заплатил 5 тысяч долларов.
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