Французские инструкторы в Украине: эксперт объяснил, какая помощь будет самой эффективной

По состоянию на 29 мая продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Если военные инструкторы из Франции действительно прибудут в Украину, это станет первым шагом, который трудно дать европейцам.

Об этом в интервью "Униану" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Это должно побуждать, чтобы французы уехали. Да, это война, это угрожающе. Конечно, эти инструкторы будут подписывать отдельные контракты, например, с французским правительством, с французским Минобороны о том, что они прекрасно понимают последствия своей поездки. Отдельно будут прописываться финансовые вопросы для родных и для близких на случай ранения, травмы, гибели. Плюс, отдельно будет оплата их работы», – отметил Ступак.

В то же время возникает вопрос: чему военные инструкторы из Франции могут научить украинских военных?

"Тактике? Скорее, наши военные могут научить их. Они могут рассказать, куда бежать, а куда нет. У нас есть опыт. Тактической медицине? Как вариант. Уже были такие моменты, когда испанцы учили наших военных тактической медицине, но было много примеров" Когда наши, казалось бы, военные курсанты говорили испанским инструкторам: "Вы неправильно это делаете, неправильная последовательность, как показала практика", — добавил эксперт.

По его мнению, самым важным будет, когда поедут именно технические французские специалисты, которые будут обслуживать западную технику.

"Например, французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, если у них там не очень серьезный ремонт — что-то повредилось в результате удара или взрыва снаряда где-то рядом. Чтобы они на месте в Украине могли проконтролировать электронику, заменить. А если техника очень повреждена, все наизнанку" — это, конечно, тогда отправляется на ремонт в Европу. То есть, вот это было бы важно", — добавил он.

Так Иван Ступак высказался о помощи европейцев с защитой границ Украины с Беларусью и Приднестровьем.

"Ибо это – 1 тысяча 400 километров. Тысяча километров границы с Беларусью и 400 километров – с Приднестровьем. И там находится большое количество наших военных. На самом деле мы не знаем, сколько, но, чтобы не раскрывать военную тайну, можем сослаться на слова Лукашенко: он сказал, что с нашей стороны границы стоит 120 тысяч военнослужащих. То есть это его слова., от Волыни и до Черниговской области на границе в траншеях, в окопах — это будет действительно большая помощь нам", — пояснил эксперт.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подписавший документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, поздравил инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.