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FrankenSAM – это революция ПВО: военный эксперт рассказал о технологиях, передаваемых США Украине

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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FrankenSAM – это революция ПВО: военный эксперт рассказал о технологиях, передаваемых США Украине

Тренировки ЗРК "Бук" в Херсонской области/Фото: Командование Объединенных сил

Серийную адаптацию американских ракет под советские ЗРК еще никто не производил, отметил Иван Киричевский.

США передают Украине технологии FrankenSAM для модернизации и адаптации советских ЗРК под западные ракеты.

Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Проект FrankenSAM предусматривает адаптацию советских ЗРК и ракет, которые уже могли закончиться, под американские, которых может быть вполне достаточно. Например, адаптация комплексов "Бук" под ракеты AIM-7. Этими ракетами можно будет сбивать "шахеды", крылатые ракеты, или какие-то цели вблизи линии фронта", – объяснил Киричевский.

По словам военного эксперта, проект FrankenSAM – это революция противовоздушной обороны.

"США передает нам технологии, потому что недостаточно иметь пусковые установки, еще нужно иметь возможность их обслуживать. И именно для этого Пентагон передал эти технологии. В рамках FrankenSAM нам передают технологии, которые стоят сотни миллионов долларов. Проект FrankenSAM – это революция противовоздушной обороны. Серийную адаптацию американских ракет под советские ЗРК еще никто не делал", — подчеркнул Киричевский.

Напомним, Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия.

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Дата публикации
Просмотры
1056
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