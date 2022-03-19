Франковская стена: Марцинкив сообщил об обустройстве оборонных сооружений в городе

Мэр призывает не фотографировать их.

В Ивано-Франковской общине будут оборудовать оборонные сооружения.

Об этом сообщил городской голова Франковска Руслан Марцинкив.

"Змеевые валы, большая франковская стена — все, что нужно, чтобы адекватно реагировать на угрозу", — заявил Марцинков.

Глава общины подчеркнул: нельзя: фотографировать, "светить" расположение, сообщать об этом кому-то даже в приватных переписках.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске правоохранители усиливают патрулирование в городе, аэропорт которого уже трижды с начала войны атаковали российские войска. Теперь на территории общества патрульные будут интересоваться фото и видеосъемкой, которую ведут горожане и приезжие.

Напомним, 13 марта российские войска нанесли третий ракетный удар по франковскому аэродрому. Аэродром также подвергался атакам русской армии 11 марта, а также в первый день войны, 24 февраля. В настоящее время его инфраструктура почти разрушена.