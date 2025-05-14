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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Франция передаст Украине установки CAESAR: важные детали от Макрона

Французские партнеры передадут Украине все CAESAR, изготовленные в 2025 году.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон / © скриншот с видео

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине передадут самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Об этом он заявил во время интервью телеканалу TF1Info.

"Первая гарантия безопасности - это сильная украинская армия", - подчеркнул Макрон.

Что известно о французских САУ

Франция активно помогает Украине в войне против России самоходными артустановками Caesar. Мы рассказывали об их основных характеристиках и где можно использовать эти САУ.

Тактико-технические и другие характеристики:

  • Вес: 18,5 тонн

  • Длина пушки: 10 метров

  • Длина корпуса: 10,5 метра

  • Высота: 3,26 метра

  • Ширина: 2,55 метра

  • Двигатель: дизельный

  • Скорость движения: по шоссе – 80 км/ч, по пересеченной местности – 50 км/ч

  • Запас хода по шоссе: 600 км

  • Пушка: гаубица 155-мм калибр марки TR F1

  • Максимальная быстрострельность: 6 выстрелов в минуту

  • Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6)

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, которая защищает от шаров (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.

Установка комплектуется системой «Сигма-30» для управления огнем с автоматической наводкой и приемником навигационной системы NAVSTAR.

В САУ Caesar используются два привода наведения: основной — гидравлический и вспомогательный — ручной. Для стрельбы самоходная артиллерийская установка может использовать кассетные боеприпасы, обломочно-фугасные, осветительные, дымовые снаряды, противотанковые управляемые снаряды BONUS и активно-реактивные снаряды.

Стоимость одной САУ Caesar около 2,9-5,2 млн долларов США.

САУ «Caesar» можно использовать для уничтожения:

  • артиллерийских батарей;

  • живой силы врага.

Основными преимуществами этой французской самоходной артустановки есть большая дальность стрельбы и низкие затраты во время эксплуатации.

Напомним, Макрон ответил, будет ли Европа отправлять своих военных на линию фронта после перемирия.

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Дата публикации
Количество просмотров
175
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