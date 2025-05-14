Франция передаст Украине установки CAESAR: важные детали от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон / © скриншот с видео

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине передадут самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Об этом он заявил во время интервью телеканалу TF1Info.

"Первая гарантия безопасности - это сильная украинская армия", - подчеркнул Макрон.

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Что известно о французских САУ

Франция активно помогает Украине в войне против России самоходными артустановками Caesar. Мы рассказывали об их основных характеристиках и где можно использовать эти САУ.

Тактико-технические и другие характеристики:

Вес: 18,5 тонн

Длина пушки: 10 метров

Длина корпуса: 10,5 метра

Высота: 3,26 метра

Ширина: 2,55 метра

Двигатель: дизельный

Скорость движения: по шоссе – 80 км/ч, по пересеченной местности – 50 км/ч

Запас хода по шоссе: 600 км

Пушка: гаубица 155-мм калибр марки TR F1

Максимальная быстрострельность: 6 выстрелов в минуту

Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6)

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, которая защищает от шаров (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.

Установка комплектуется системой «Сигма-30» для управления огнем с автоматической наводкой и приемником навигационной системы NAVSTAR.

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В САУ Caesar используются два привода наведения: основной — гидравлический и вспомогательный — ручной. Для стрельбы самоходная артиллерийская установка может использовать кассетные боеприпасы, обломочно-фугасные, осветительные, дымовые снаряды, противотанковые управляемые снаряды BONUS и активно-реактивные снаряды.

Стоимость одной САУ Caesar около 2,9-5,2 млн долларов США.

САУ «Caesar» можно использовать для уничтожения:

артиллерийских батарей;

живой силы врага.

Основными преимуществами этой французской самоходной артустановки есть большая дальность стрельбы и низкие затраты во время эксплуатации.

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Напомним, Макрон ответил, будет ли Европа отправлять своих военных на линию фронта после перемирия.