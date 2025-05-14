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Франция передаст Украине установки CAESAR: важные детали от Макрона
Французские партнеры передадут Украине все CAESAR, изготовленные в 2025 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине передадут самоходные артиллерийские установки CAESAR.
Об этом он заявил во время интервью телеканалу TF1Info.
"Первая гарантия безопасности - это сильная украинская армия", - подчеркнул Макрон.
Что известно о французских САУ
Франция активно помогает Украине в войне против России самоходными артустановками Caesar. Мы рассказывали об их основных характеристиках и где можно использовать эти САУ.
Тактико-технические и другие характеристики:
Вес: 18,5 тонн
Длина пушки: 10 метров
Длина корпуса: 10,5 метра
Высота: 3,26 метра
Ширина: 2,55 метра
Двигатель: дизельный
Скорость движения: по шоссе – 80 км/ч, по пересеченной местности – 50 км/ч
Запас хода по шоссе: 600 км
Пушка: гаубица 155-мм калибр марки TR F1
Максимальная быстрострельность: 6 выстрелов в минуту
Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6)
САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, которая защищает от шаров (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.
Установка комплектуется системой «Сигма-30» для управления огнем с автоматической наводкой и приемником навигационной системы NAVSTAR.
В САУ Caesar используются два привода наведения: основной — гидравлический и вспомогательный — ручной. Для стрельбы самоходная артиллерийская установка может использовать кассетные боеприпасы, обломочно-фугасные, осветительные, дымовые снаряды, противотанковые управляемые снаряды BONUS и активно-реактивные снаряды.
Стоимость одной САУ Caesar около 2,9-5,2 млн долларов США.
САУ «Caesar» можно использовать для уничтожения:
артиллерийских батарей;
живой силы врага.
Основными преимуществами этой французской самоходной артустановки есть большая дальность стрельбы и низкие затраты во время эксплуатации.
Напомним, Макрон ответил, будет ли Европа отправлять своих военных на линию фронта после перемирия.