У Макрона прокомментировали заявления Кремля об атаке дронов на резиденцию Путина / © Associated Press

Во Франции заявили, что у Путина нет доказательств, чтобы подтвердить, что нападение украинских беспилотников на его резиденцию действительно имело место.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Продолжение и усиление российских ударов само по себе является актом неповиновения мирной повестке дня президента Дональда Трампа», — заявил во вторник источник.

Отмечается, что нет никаких веских доказательств для подтверждения серьезных обвинений, выдвинутых российскими властями, даже после перекрестной проверки информации с партнерами Франции.

Источник отмечает, что позиция Кремля противоречит сама себе относительно того, что произошло.

Также издание спутниковое изображение жилого комплекса Владимира Путина в Рощино, Новгородская область. Оно сделано в 2023 году.

© Reuters

Никаких снимков резиденции, сделанных непосредственно перед нападением, а также снимков резиденции после нападения, журналисты не нашли.

Напомним, вчера, 29 декабря, глава МИД страны-агрессорки Лавров обвинил Украину в том, что якобы беспилотники Сил обороны атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области. Лавров пригрозил, что из-за этого Россия «пересмотрит свою переговорную позицию».

Владимир Зеленский назвал утверждение о якобы нападении на резиденцию Путина «типичной российской ложью» и заявил, что Москва использует такие заявления, чтобы подорвать дипломатические усилия по прекращению войны.

Президент США Трамп заявил, что об этой «атаке» ему рассказал Путин в телефонном разговоре. Судя по контексту заявления, похоже, Трамп верит России, что нападение действительно было.