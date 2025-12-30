- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1792
- Время на прочтение
- 2 мин
Франция сказала, есть ли доказательства атаки Украины на резиденцию Путина — Le Monde
Кремль не предоставил никаких доказательств, что Украина действительно совершила нападение, отмечает источник, близкий к Макрону.
Во Франции заявили, что у Путина нет доказательств, чтобы подтвердить, что нападение украинских беспилотников на его резиденцию действительно имело место.
Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Продолжение и усиление российских ударов само по себе является актом неповиновения мирной повестке дня президента Дональда Трампа», — заявил во вторник источник.
Отмечается, что нет никаких веских доказательств для подтверждения серьезных обвинений, выдвинутых российскими властями, даже после перекрестной проверки информации с партнерами Франции.
Источник отмечает, что позиция Кремля противоречит сама себе относительно того, что произошло.
Также издание спутниковое изображение жилого комплекса Владимира Путина в Рощино, Новгородская область. Оно сделано в 2023 году.
Никаких снимков резиденции, сделанных непосредственно перед нападением, а также снимков резиденции после нападения, журналисты не нашли.
Напомним, вчера, 29 декабря, глава МИД страны-агрессорки Лавров обвинил Украину в том, что якобы беспилотники Сил обороны атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области. Лавров пригрозил, что из-за этого Россия «пересмотрит свою переговорную позицию».
Владимир Зеленский назвал утверждение о якобы нападении на резиденцию Путина «типичной российской ложью» и заявил, что Москва использует такие заявления, чтобы подорвать дипломатические усилия по прекращению войны.
Президент США Трамп заявил, что об этой «атаке» ему рассказал Путин в телефонном разговоре. Судя по контексту заявления, похоже, Трамп верит России, что нападение действительно было.