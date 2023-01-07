Фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала главным словом 2022 года в Украине

Украинский словарь "Мыслово" выбирает слово года в десятый раз.
В Украине определили главное слово 2022 года — это всем известная фраза " русский военный корабль, иди на х*й", ставшая уже национальным лозунгом в борьбе за свободу и независимость.
Об этом говорится на сайте словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".
Как отмечают авторы статьи, это выражение "является римейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подеревянским еще в 2014 году, — "отбитесь от нас".
"Ироничным выглядит тот факт, что фраза года является удельно российской в году, когда Украина окончательно утвердила свою независимость, а украинский язык уверенно развивается и вытесняет русский во всех областях жизни", — добавляют на сайте словаря.
Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и значимость. Среди претендентов на звание "Слово 2022 года" были:
- добрый вечер, мы из Украины! — еще один культовый мем-привет российско-украинской войны.
- катастрофа — война многомерная катастрофа: социальная, экономическая, экологическая, а также персональная. катастрофой для миллионов людей
- беженцы/переселенцы — миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.
- ВСУ как символ веры украинцев в победу.
- волонтер, доброволец — как и восемь лет назад тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага.
- геноцид, террор — эта война носит геноцидальный характер, и Россия применяет террористические методы.
- помощь — межгосударственная и межчеловеческая помощь имела чрезвычайное значение для успеха украинского сопротивления.
Напомним, американские дипломаты заявили, что их любимой цитатой 2022 стало обращение украинского Героя с острова Змеиный к оккупантам: "Русский военный корабль…".
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