Фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала главным словом 2022 года в Украине

Украинский словарь "Мыслово" выбирает слово года в десятый раз.

В Украине определили главное слово 2022 года — это всем известная фраза " русский военный корабль, иди на х*й", ставшая уже национальным лозунгом в борьбе за свободу и независимость.

Об этом говорится на сайте словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".

Как отмечают авторы статьи, это выражение "является римейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подеревянским еще в 2014 году, — "отбитесь от нас".

"Ироничным выглядит тот факт, что фраза года является удельно российской в году, когда Украина окончательно утвердила свою независимость, а украинский язык уверенно развивается и вытесняет русский во всех областях жизни", — добавляют на сайте словаря.

Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и значимость. Среди претендентов на звание "Слово 2022 года" были:

добрый вечер, мы из Украины! — еще один культовый мем-привет российско-украинской войны.

— еще один культовый мем-привет российско-украинской войны. катастрофа — война многомерная катастрофа: социальная, экономическая, экологическая, а также персональная. катастрофой для миллионов людей

— война многомерная катастрофа: социальная, экономическая, экологическая, а также персональная. катастрофой для миллионов людей беженцы/переселенцы — миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

— миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. ВСУ как символ веры украинцев в победу.

как символ веры украинцев в волонтер, доброволец — как и восемь лет назад тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага.

— как и восемь лет назад тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага. геноцид, террор — эта война носит геноцидальный характер, и Россия применяет террористические методы.

— эта война носит геноцидальный характер, и Россия применяет террористические методы. помощь — межгосударственная и межчеловеческая помощь имела чрезвычайное значение для успеха украинского сопротивления.

Напомним, американские дипломаты заявили, что их любимой цитатой 2022 стало обращение украинского Героя с острова Змеиный к оккупантам: "Русский военный корабль…".

Как потопили "Москву", освободили Змеиный и что происходит в море - Алексей Неежпапа

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