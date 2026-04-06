В ночь на 6 апреля Птицы Сил Беспилотных Систем нанесли удары по фрегату «Адмирал Григорьевич» в порту Новороссийск и повредили плавучую буровую установку «Сиваш». Потери противника уточняются.

Об этом сообщает командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.

Атака на порт у Новоросійську

Что известно об пораженных объектах

Фрегат «Адмирал Григорьевич» — первый военный корабль проекта «Буревестник» ВМФ РФ, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» (8 ракет) и зенитным ракетным комплексом «Штиль-1» (24 ракеты). Несмотря на активное ПВО, удар беспилотников оказался эффективным и нанес повреждения цели.

Операцию спланировали и координировали СБУ, реализация прошла силами 1 ОЦ Сил Беспилотных Систем. Степень повреждений устанавливается разведкой.

«Губернатор региона товаров Веня о горящем ночью порте „Шесхарис“ в целом, отработанном силами и средствами глубинного поражения СОУ, комментировал традиционно: „обломки беспилотников оказались…“, — устраивает, как признание. Все остальное — на общедоступных мониторинговых каналах в Telegram», — подчеркнул Бровди.

Также буровая установка «Сиваш» была поражена Птицами 413 оп «Рейд» совместно с силами глубинного поражения ВМС.

«Продолжение следует…», — интригуют наши бойцы.

Напомним, ночью 5 апреля российский Новороссийск накрыл мощный «хлопок». По данным местных жителей и OSINT-аналитиков, под удар попал один из самых крупных нефтеналивных комплексов на юге РФ. После попадания возник масштабный пожар, который был виден из разных районов города. Также сообщается о повреждении портовой инфраструктуры. Как известно, Новороссийск имеет стратегическое значение как ключевой порт на Черном море и базу военно-морского флота РФ.