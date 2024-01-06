Фрея, Глафира, Мухаммед Али, Люцифер: самые необычные имена детей в Украине в 2023 году

Однако большинство украинцев все же предпочитают обычные имена для детей.

Миролюб, Мухаммед Али, Люцифер, Ариэль, Афина или Мане. В Министерстве юстиции Украины опубликовали редкие и популярные имена новорожденных в 2023 году.

В ведомстве отмечают, что некоторые молодые родители решили проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша и привели список трендовых редких имен для детей.

Так, Мария, Ева, Марк и Александр – держат первенство в рейтинге самых популярных имен, которые выбирают родители для новорожденных малышей в 2023 году.

По информации отделов государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областей 2023 года при государственной регистрации рождения родители чаще всего предпочитали:

Киев:

Женские имена – Мария, Соломия, Ева, Полина. Мужские имена – Максим, Марк, Тимофей, Александр, Даниил, Михаил.

Редкие женские имена:

Паулина, Орияна, Евдокия, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрид, Дзвинка-Ия, Сахара, Октавия, Огнена, Ария, Афина-Пенелопа, Яруна, Дзвинка, Кылына, Эммануэла, Иллария, Магда, Юстина, Фрея, Матильда, Иулиания, Инга, Лили, Леонида, Зореслава, Афина, Нефа;

Редкие мужские имена:

Зореслав, Леслав, Янислав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корней, Будимир, Вир, Эней, Серафим, Ерофий, Люксор, Эней, Элизар, Иоанн, Гарри, Адонис, Арес, Илиодор, Марс, Тео, Ян, Домиан, Зевс, Грэй, Кай.

Киевская область

Женские имена – Дарья, Злата, Полина, София, Ева, Соломия, Анна. Мужские имена – Тимофей, Тимур, Максим, Марк, Богдан, Александр, Дмитрий.

Редкие женские имена:

Алиси, Луна, Снежка, Мане, Лисанна, Есфирь, Элуна, Вирсавия, Доминика, Роксана, Адель, Франческа, Армине, Славяна, Иеремия.

Редкие мужские имена:

Рейан, Леон, Карим, Саян, Михей, Эльман, Рувим, Илия, Теодор, Лаврин.

Хмельницкая область

Женские имена – Анастасия, Анна, Виктория, Ева, Злата, Александра, Соломия, София. Мужские имена – Артем, Богдан, Владислав, Даниил, Марк, Матвей, Мирослав, Тимофей.

Редкие женские имена:

Аиша, Амелия, Гоар, Этери, Лилиана, Мирай, Цвитана, Яремия.

Редкие мужские имена:

Богомир, Иоанн, Мурат, Нектарий, Никола, Нолан, Евсий, Радислав;

Черкасская область

Женские имена – Анастасия, Анна, Эмилия, Ева, Злата, Мия, Соломия. Мужские имена – Андрей, Богдан, Захар, Максим, Матвей, Александр, Тимофей.

Редкие женские имена:

Алисия, Властелина, Динара, Эльзара, Закария, Луана, Муна, Рута, Теона.

Редкие мужские имена:

Алим, Вакула, Добрыня, Эдем, Есений, Златан, Илай, Ремус, Самедин, Ярем.

Житомирская область

Женские имена – Анастасия, Ангелина, Дарья, Ева, Милана, Соломия, Татьяна, Юлия. Мужские имена – Богдан, Владислав, Даниил, Дмитрий, Захар, Евгений, Иван, Роман, Тарас, Ярослав.

Редкие женские имена:

Аврелия, Агата, Агнесса, Аглая, Ада-Мария, Адель, Аймель, Алана, Аличе, Алия, Амалия, Ариэль, Афина, Беатриса, Версавия, Вицентина, Игната, Эстер, Жасмин, Камила-Рафаила, Квитослава, Лаура, Эстер, Самира, Теона, Тереза, Фаустина, Хафса.

Редкие мужские имена:

Азмир, Алан, Артем, Домьен, Элхан, Эрнест, Эммануил, Егорий, Ждан, Илай, Иса, Йонатан, Маверик, Матфей, Моник, Миролюб, Мухаммед Али, Натан, Николас, Остин, Рувим, Савва.

Винницкая область

Женские имена – Милана, Анна, Дарья, Алина, Анастасия. Мужские имена – Александр, Дмитрий, Тимофей, Денис, Андрей, Максим.

Редкие женские имена:

Авива-Свитанцвитайне, Инфинити-Марта, Нана, Ариэлла, Эсфир, Ая, Евника, Заречная, Глория, Мадонна, Вилена, Жасмина, Далия, Айла, Джульетта, Юстиния, Лиель.

Редкие мужские имена:

Рувим, Исаак, Камиль, Кимран, Юнус, Николос, Аким, Эрнест, Устим, Самуэль, Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иоанна.

"Конечно, выбор имени ребенка всегда является правом родителей. Однако настаиваем на том, чтобы оно не содержало ни цифр, ни других знаков. Обращаем внимание, что ребенку может быть дано не более двух имен, если другое не вытекает из обычая национального меньшинства, к которой принадлежат мать и (или) отец. Двойное имя всегда записывается через дефис (например, Алла-Виктория, Маргарита-Мария)", — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о самых популярных именах для детей в разных регионах Украины в 2023 году.

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