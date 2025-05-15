Фриланс-афера на миллионы: в Украину из Германии экстрадировали мошенника

Подозреваемый / © Киевская городская прокуратура

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34-летний гражданин Туниса, подозреваемый в мошенничестве на сумму почти 4 миллиона гривен, экстрадировали из Германии в Украину.

Об этом сообщила городская прокуратура Киева.

Злоумышленник более трех лет скрывался за границей, находясь в международном розыске через Интерпол. Его схватили и передали украинским правоохранителям.

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В 2022 году мужчина работал администратором на фриланс площадке. Используя доступ к системе, он проникал в кабинеты пользователей и менял платежные реквизиты. Деньги, предназначенные исполнителям за работу, перечислялись на счет его жены.

После разоблачения мошенник сбежал из Украины, но его нашли и задержали. Ему объявили подозрение за несанкционированный доступ к компьютерным системам и мошенничество в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Сейчас фигурант в СИЗО. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 908 тысяч гривен.

Напомним, киевлянка убила 82-летнего мужчину за «извращенные сексуальные фантазии».

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