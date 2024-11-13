Фронт и новый План устойчивости для Украины – главное из обращения Зеленского

Вечером 13 ноября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Работа ПВО

Глава государства поблагодарил воинов ПВО из разных видов и родов сил, осуществляющих защиту неба.

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"Каждую ночь, ежедневно — сбивание российских "шахедов" и ракет. Сегодня утром сбили российскую баллистику. Это весомо. Каждый такой успех — это спасение жизней наших людей", — сказал он.

Зеленский заверил, что власти работают, чтобы дополнительно увеличить поставки средств ПВО от партнеров. Стратегическая цель – достичь такого практического уровня, чтобы в Украине могли производить необходимые для системы противовоздушной обороны и противоракеты.

Разговор с Шольцом

Президент говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. По его словам, Германия – лидер в поддержке именно ПВО. Стороны обсудили поставки еще одной системы IRIS-T и работу над развитием воздушного щита.

Также они обсудили формат "Рамштайна" и подготовку встречи "Группы двадцати" в Бразилии уже на следующей неделе.

Фронт

Зеленский заслушал доклад главкома Сырского. Больше внимания уделили Донбасу. А также попыткам оккупантов расширить наступательные действия, в частности Купянское направление;

Зеленский отметил следующие боевые бригады:

24-я отдельная механизированная бригада,

44-я отдельная артиллерийская,

60-я и 65-я отдельные механизированные,

68-я отдельная егерская,

102-я, 124-я и 126-я бригады ТрО,

128-я отдельная горно-штурмовая,

406 отдельная артиллерийская бригады.

План устойчивости Украины

Зеленский анонсировал новый План – внутренний План устойчивости Украины. По его словам, этот план "наполнит внутренней силой все, что представили партнерам в Плане победы".

"Сегодня были совещания с чиновниками, руководителями государственных компаний, а также ответственными в Офисе Президента по направлениям, секретарем СНБО. Включаем в документ и то, что предлагали общественные организации. Продолжатся и дальше такие обсуждения со всеми, чья экспертиза может поддержать государство. Нужен детальный, доктринальный подход. Чтобы наше государство сейчас выстояло. И надо дожать Россию до честного мира. Обязательно все внутренние силы консолидируем", – подытожил глава государства.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа о скором окончании войны.

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