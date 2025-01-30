Фронт приближается к Днепропетровщине: в облсовете ответили, нужно ли эвакуироваться

В Днепропетровском облсовете ответили, нужно ли эвакуироваться жителям прифронтовых населенных пунктов.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал заранее выехать с прифронтовых территорий области, граничащей с Донетчиной.

Об этом он написал в соцсетях.

Глава облсовета отметил, что в настоящее время официальную эвакуацию из прифронтовых громад Днепропетровщины не объявляли.

"Во время войны каждый день связан с риском и опасностью. Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее", – говорит Лукашук.

Он заверил, что областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и место проживания.

"Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям. Помните, что жизнь является наивысшим приоритетом. Сейчас каждый делает выбор самостоятельно", – написал Николай Лукашук.

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявлял, что РФ стремится выйти на административную границу Днепропетровской области. Вероятно, российские войска могут попытаться обойти Покровск с севера.

Военный Станислав Бунятов "Осман" считает, что главная задача армии РФ на февраль — выйти на границу Днепропетровской области.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан предупредил, что армия РФ может ворваться на территорию Днепропетровской области уже в 2025 году.

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