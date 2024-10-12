Фронт в Харьковской области: россияне хотят возобновить наступление на город

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной

Российская армия, вероятнее всего, планирует возобновить наступление в районе Волчанска Харьковской области.

Об этом говорится в отчете об обстановке в операционной зоне ОТУ "Харьков".

“Утром россияне предприняли попытку выдвижения реактивной огнеметной системы залпового огня ТОС-1А по направлению Шебекино, предположительно, в рамках подготовки к возобновлению наступательных действий в районе Волчанска. В результате своевременного обнаружения Силами обороны был применен расчет FPV с целью нанесения огневого поражения», — говорится в сообщении.

Какая ситуация на Харьковском направлении

По сообщению ОТУ, оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

Недалеко от населенного пункта Липцы враг ночью с помощью БпЛА осуществил дистанционное минирование территории противопехотными минами.

С целью выполнения специальных огневых задач на направлении Старицы оккупанты дополнительно привлекли 4 снайперские пары.

В Волчанске в течение ночи противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с целью корректировки и нанесения огневого поражения по позициям сил обороны, проводил восстановление боеспособности подразделений и пополнение боекомплекта минометных расчетов 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии. Также отмечена эвакуация санитарных потерь и логистическое обеспечение подразделений 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса окупантов.

За прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа, а также 44 удара дронами-камикадзе. Совершили 433 обстрела позиций защитников Украины.

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), россияне продвинулись на Курщине и Харьковщине.