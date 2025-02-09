Фронт всего за 3 километра: власти Покровска хотят закупить цветы почти на 100 тысяч гривен

В отделе культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета в Донецкой области собираются потратить 99 тысяч гривен на закупку цветов и зелени для украшений букетов.

Соответствующая тендерная документация появилась на сайте системы публичных закупок Prozzoro 6 февраля.

На сайте говорится, что местные власти собираются закупить "продукцию растениеводства, в том числе тепличную". Всего в отделе культуры, туризма и охраны культурного наследия хотят приобрести 1265 единиц продукции.

Среди растений, на закупку которых чиновники объявили тендер – гипсофилы, розы, хризантемы, гвоздики и декоративная зелень, которую используют для создания украшений для букетов. На это планируется потратить, как говорится в тендере, 99 тысяч гривен, а срок выполнения работ и поставок товаров – до 31 декабря 2025 года.

Согласно карте DeepState, агрессор уже находится в 2,5 километрах от города, но, судя по всему, не собирается штурмовать его в лоб – а сосредоточится на дорогах, ведущих в Покровск.

Жизнь в Покровске остается тяжелой. По словам главы области, из довоенного населения в 60 тысяч человек осталось всего 7 тысяч. Последнее почтовое отделение в городе недавно приостановило работу.

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