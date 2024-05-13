"Фронтовая посылка": что передать военным и категорически запрещено

Получать посылку из дома – это всегда щемяще и эмоционально. Однако есть определенные правила, которые следует соблюдать при передаче пакета близким и родным.

О том, как правильно упаковать посылку военному – рассказываем дальше.

Украинцам советуют, прежде всего, обязательно спрашивать у военных, что им нужно, и прислушиваться к советам.

Правила передачи посылок на фронт: что знать

Военный, имеющий большой опыт пребывания в полевых условиях на "нуле", рассказал, что следует соблюдать такие правила при упаковке передач:

передавать посылки только после согласования с соответствующим подразделением;

нужно передавать продовольствие в том количестве, которое военные того подразделения точно смогут съесть;

передавать такую пищу, которая может храниться длительно без холодильника.

Посылка военным на фронт

Какие продукты передать военным

Продукты, которые всегда актуальны:

сало;

орешки и сухофрукты;

фруктовые чипсы;

энергетические батончики;

конфеты;

шоколад (лучше в батончиках, чтобы можно было положить в карман);

качественные сухпайки;

сухие супы и борщи;

галетное печенье;

качественные паштеты.

Посылка военным на фронт

Также вещи, которые точно пригодятся:

салфетки – влажные и сухие;

перчатки;

средства гигиены – в маленьких упаковках;

теплые вещи.

Консервированные банки

Важно знать: потому, что стеклянная банка может легко треснуть или разбиться, некоторые военные вообще отказываются от консервации. Поэтому следует отправлять еду в пластиковой или жестяной таре.

В то же время, такую еду как: вареники, голубцы, салаты — можно передавать, только если вы уверены, что она действительно оперативно доедет до адресатов и военные или сразу ее съедят, или где хранить.

Что передать, кроме еды

Отправляя посылку военному, следует учесть обратить внимание на символические вещи, которые смогут поднять ему настроение и, соответственно, боевой дух.

К примеру, кроме посылки, уместным будет и написанное от руки письмо.

"Были случаи у ребят, когда любимые женщины присылали им письма, "подписывая" его вслед от губной помады, целуя накрашенными губами кусочек бумаги. Писали какие-то личные приятные вещи. Присылали вещи, сделанные собственноручно. Дети же присылали своим папам или мамам на фронт .То есть стоит обращать внимание именно на вот такие символические мелочи, ибо на самом деле они зачастую гораздо приятнее, чем условная банка тушенки ”, – говорится в материале The Village.

Среди других вариантов:

браслеты, сделанные самостоятельно;

рисунки – если посылка от ребенка;

книги;

сладости и разнообразные газированные напитки — как правило, военным этого больше не хватает.

Посылка военным на фронт

Что нельзя отправлять военному

Бойцам строго запрещено отправлять на передовую:

стеклянные банки и упаковка;

острые предметы и вещи;

алкоголь;

наркотические вещества

Каких продуктов следует избегать:

горох, пшеницу, перловку. Эти крупы долго варятся, на что у бойцов совсем нет времени. Гречка, рис и овсянка варятся вдвое быстрее.

печенье в пластиковых коробках. Коробки занимают много места. Лучше передавать печенье в пачках.

кофе в зернах и молотый на фронте не уместны, потому что кофеварок там нет. Кофе должен быть растворим, чай только в пакетиках.

сахар лучше передавать рафинад или в стиках.

Ранее мы рассказывали, что одна из самых распространенных проблем при передаче посылки — отправка чрезмерного количества разнообразной пищи, которую военнослужащие просто не успевают съесть.

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