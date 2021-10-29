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ФРУ призвала экокомитет ВР совместно разработать закон об уменьшении промышленных выбросов

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ФРУ призвала экокомитет ВР совместно разработать закон об уменьшении промышленных выбросов

Associated Press

Отсутствие конструктивного диалога власти и бизнеса в вопросах имплементации законодательства ЕС в сфере промышленного загрязнения и охраны окружающей среды создает серьезные риски для развития промышленности, поддержания экономического роста в Украине и надлежащего выполнения обязательств в сфере европейской интеграции.

Это уже привело к отклонению проекта №4167, который содержал многочисленные риски для экономики. Теперь власти совместно с бизнесом должны наработать новый законопроект, взяв за основу проект №6004-1, зарегистрированный в Верховной Раде.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) председателю Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко.

В ФРУ напомнили, что в Раде зарегистрированы три проекта по уменьшению промышленного загрязнения и перехода украинских производителей на нормативы, установленные выводами лучших доступных технологий и методов управления. Это проект "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" (№ 6004), проект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающий в результате промышленной деятельности" (№ 6004-1), и проект "Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасное для жизни и здоровья окружающей среды (регистр. № 6004-2).

Однако два из трех проектов содержат те же нормы, что и проект №4167, который был отклонен депутатами, отметили в ФРУ.

Среди основных замечаний украинских промышленников к проекту № 4167 следует отметить экономически и технологически необоснованные сроки перехода на новые нормативы выбросов и лучшие доступные технологии и методы управления (далее – НДТМ), внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов и передачи данных в режиме реального времени, критически короткие сроки предоставления отступления и др", — напомнили в ФРУ.

В Федерации объяснили, что законопроект №6004 дублирует все основные и наиболее негативные положения законопроекта №4167. Аналогичные нормы предусмотрены и в законопроекте №6004-2. В то же время, законопроект №6004-1 предусматривает ряд компромиссных норм, поддерживаемых украинским бизнесом.

Среди таких норм — увеличение сроков предоставления отступления для отдельных операторов установок до 15 лет, внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов только если это предусмотрено НДТМ и через 2 года после введения в действие НДТМ, введение императивных условий предоставления отступления разрешительным органом, продолжение действия текущих технологических нормативов к введению в действие НДТМ и установлению по решению Кабинета Министров Украины переходного плана для отдельных отраслей экономики сроком до 20 лет и т д.

"Вместе с тем проект №6004-1 требует определенной доработки в части согласованности с другими законами Украины, пересмотра отдельных норм по распространению действия закона на определенные виды деятельности в зависимости от объемов производства и т.д. Поэтому ФРУ информирует Комитет о поддержке законопроекта № 6004-1, и готова принять участие в дальнейшей его проработке для подготовки сбалансированного документа, который позволит сохранить рабочие места в промышленности и в то же время создаст предпосылки для уменьшения влияния промышленного загрязнения на окружающую среду", — резюмируется в письме.

Как известно, голосование по проекту закона № 4167 о промышленном загрязнении депутаты провалили трижды: документ содержал невыполнимые сроки модернизации предприятий, а также существенно завышенные обязательства, которые Украина не сможет выполнить. Кроме того, эксперты предупреждали о значительных коррупционных рисках, потенциально несущих отдельные нормы проекта.

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