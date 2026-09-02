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- Украина
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ФСБ готовила кровавый теракт в Украине против российского оппозиционера — первые детали
Лидер российского оппозиционного политического национального движения прибыл в Украину по случаю Дня Независимости. В СБУ не называют его имя.
Российские спецслужбы готовили теракт против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Он прибыл в Украину по случаю Дня Независимости.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По информации украинских спецслужб, кровавый теракт был предотвращен Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки МОУ. Против кого ФСБ готовила покушение — не называют имени.
Пока нет деталей относительно теракта и всех обстоятельств. Проводятся оперативно-следственные действия.
Похищение заместителя командира РДК Степана Каплунова — что известно
Напомним, накануне начальник штаба Российского добровольческого корпуса Сил обороны Украины (РДК) Александр Фортуна заявил о похищении заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова. По его словам, командование подразделения после получения информации обратилось за разъяснениями в ГУР, СБУ и ДБР.
Ранее украинская разведка инсценировала убийство командира РДК Дениса Капустина. В «Русском добровольческом корпусе» в декабре 2025 года опубликовали якобы последнее фото своего командира Дениса WhiteRex Капустина, который по сценарию погиб в ночь на 27 декабря.