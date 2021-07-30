ФСБ "подглядывала": украинские военные провели учения в Азовском море

Корабли и катера Морской охраны в Мариуполе вышли в море для отработки военных маневров.

В Азовском море украинские военные и пограничники провели учения, чем привлекли внимание спецслужбы страны-агрессора.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Корабли и катера Морской охраны в Мариуполе вышли в море для отработки военных маневров. Они были разделены на тактические группы.

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Одни гарантировали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для гарантирования безопасности рыбаков-любителей от случайного попадания в зону высадки десанта. Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.

Корабли Морской охраны отработали во время артиллерийских стрельб предупредительную стрельбу по "судну-нарушителю", поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.

Во время учений военные зафиксировали приближение корабля береговой охраны погранслужбы ФСБ. Участники учений были готовы реагировать на провокации россиян. Однако вражеский корабль лег в дрейф и следил с расстояния около 6 морских миль.

Напомним, что в Николаевской области состоялись первые в истории украинско-британские учения "Казацкая булава — 21".

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