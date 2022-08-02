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ФСБ пыталась завербовать прикарпатца: интересовались общественно-политической ситуацией на западе Украины

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ФСБ пыталась завербовать прикарпатца: интересовались общественно-политической ситуацией на западе Украины

Фото: Getty Images

ФСБ пыталась завербовать жителя Прикарпатья, который до полномасштабного вторжения выполнял пассажирские перевозки в Россию.

Контрразведчики установили, что еще в 2020 году во время пересечения границы украинца пытались завербовать россияне. На российском пункте пропуска "Троебортное" мужчину задержали сотрудники пограничной службы ФСБ и обвинили его в якобы превышении лимита пересечений границы.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Прикарпатца отвели в отдельную комнату, чтобы "побеседовать". Во время разговора представитель ФСБовец интересовался общественно-политической ситуацией в западных областях, отношением местных жителей к войне на востоке, готовностью участвовать в боевых действиях.

Кроме того, россиянин интересовался другими перевозчиками и гражданами, пользующимися такими услугами. Работник ФСБ также выспрашивал компрометирующие данные о служащих, как обслуживают работу этого участка границы.

Чтобы дальше "сотрудничать" с гражданином Украины, работник спецслужбы РФ обусловил дальнейшие встречи на пункте "Троебортное", а также взял номер телефона перевозчика.

Украинец рассказал об инциденте СБУ. Он заверил, что действий в ущерб Украине по заданию россиян не предпринимал.

Как сообщалось, в Одессе СБУ задержала участников организованной преступной группировки, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей региона. Злоумышленники требовали выдуманные долги и запугивали людей пытками.

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