ФСБ "слила" украинской разведке данные о причастных к преступлениям кадыровцев в Украине

ФСБ "слила" украинской разведке данные о причастных к преступлениям кадыровцев в Украине

ФСБшники передали всю имеющуюся информацию.

ФСБ России делится данными о кадыровцах с украинской разведкой.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источник в разведке.

В ФСБ, судя по всему, недолюбливают путинского прихвостня Рамзана Кадырова, так что, чтобы немного расшатать его позицию, некоторые сотрудники Федеральной службы радостно делятся информацией о личной армии предателя Ичкерии.

В разведке рассказывают, что информация о кадыровцах ГУР Минобороны начала поступать в первые дни войны, когда "тикток войска", как окрестили в Украине кадыровцев, начали выкладывать много пафосных видео и фотографий "с передовой".

Главной задачей для кадыровцев было зачистить Киев, но первое их появление под украинской столицей закончилось полным фиаско. Тиктокеры зашли в воинскую часть, где никого не было и записали "победное" видео, где хвастались, что уничтожили бойцов НГУ и захватили воинскую часть.

Там их быстро накрыли украинские спецназовцы.

Избежать боя не успел кадыровский генерал Магомед Тушаев. Тяжелораненого командира бросили свои же, которые в панике отступали в направлении Бабинцев. Приблизительно так же войска Кадырова участвовали в захвате украинских городов и в боях за Мариуполь.

ФСБшники передали всю имеющуюся информацию.

Генерал Тушаев и помощник и друга Кадырова Данила Мартынов в Киев не дошли. Тушаев погиб, а Мартынов перед вторжением контактировал с должностными лицами минобороны.

Номера, на которые звонил приспешник Кадырова перед началом войны (почти все номера частично скрыты по просьбе разведки):

+7903003**** – Темникову Сергею Сергеевичу. Помощнику заместителя министра обороны России Панкова Николая Александровича;

+7903010**** – Дюмину Алексею Геннадьевичу. Заместителю министра обороны России.

+7903004**** – Чепур Роман Анатольевич. Сотруднику управления подразделений полиции специального назначения главного управления сил специального назначения национальной гвардии РФ;

+7903126**** – Хучиеву Муслиму Магомедовичу. Главе правительства Чеченской Республики;

+7903130**** – Абрамову Олегу Васильевичу. Заместителю губернатора Белгородской области;

+7903130**** – Тихонову Александру Евгеньевичу. начальнику центра специального назначения ФСБ России;

+7903150**** – Евстратову Виктору Николаевичу. Сотрудник главного управления подготовки войск национальной гвардии России;

+7903179**** – Михайлову Олегу Александровичу. Сотруднику ССО;

+7903183**** – Сергееву Андрею Александровичу. Сотрудник управления координации и контроля главного организационного управления национальной гвардии России;

+7903201**** – Борискину Сергею Юрьевичу. Сотруднику ФСО;

+7903221**** – Коломойец Олег Владимирович. начальнику департамента проблем военной безопасности аппарата совета безопасности России;

+7902560**** – Дорофееву Владимиру Юрьевичу. Генеральному директору АО "СПМБМ "Малахит";

+7902171**** – Тереховую Геннадию Федоровичу. начальнику управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе;

+7903222**** – Валуеву Валерию Федоровичу. Заместителю начальника объединенного пункта управления объединенной группы войск национальной гвардии России.

Также Мартынов однажды общался с Кадыровым и постоянно менял телефоны, боясь прослушивания.

Именно из-за многочисленных ливней мест пеленгования своих войск бравый дон никогда не поедет на передовую, где есть хоть какой шанс получить шар.

По многим собеседникам Мартынова уже работают украинские спецслужбы. Они выражают слова благодарности ФСБшникам за информацию, которая позволит уничтожить кадыровцев.

Напомним, что в Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.