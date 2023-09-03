"ФСБешная х**ня": Гордон устроил скандал на Крещатике из-за "выставки пропагандистов" (видео)

Журналисту не понравилась проводимая в Киеве акция с использованием его изображения.

В воскресенье, 3 сентября, украинский журналист Дмитрий Гордон устроил скандал на главной улице Киева, где активисты устроили выставку "российских пропагандистов". Среди стендов с фотографиями в полный рост было и его изображение.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео с места инцидента.

Как видно на опубликованных кадрах, Дмитрий Гордон обругал людей в камуфляжной форме, указав на отсутствие у одного из них зубов, и назвал выставку "ФСБешной х**ней".

Затем вместе со своими телохранителями он забрал с центральной улицы города свое изображение, сел в авто и уехал.

Гордон устроил скандал на Крещатике из-за "выставки пропагандистов"

Позже Дмитрий Гордон прокомментировал этот инцидент в своем Telegram-канале. По его словам, люди, которые устроили "спектакль на Крещатике", к военным не имеют никакого отношения.

“Это ряженые провокаторы. Нацгвардии они не смогли показать никаких удостоверений и разрешений на ношение военной формы. Кто они – сейчас разбирается полиция”, — заявил журналист.

Напомним, еще в прошлом году Министерство внутренних дел страны-агрессора России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.

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