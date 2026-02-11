FT пишет о выборах в Украине весной: власть и эксперты объяснили, что не так с этим сценарием

Выборы в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В Украине снова заговорили о возможности проведения выборов и референдума уже весной 2026 года. Толчком для волны споров стала публикация FT о якобы решении президента Украины Владимира Зеленского из-за условий США.

Что известно о вероятности проведения выборов, позиции ОПУ, нардепов и общественных активистов, а также сам процесс в случае реализации — читайте дальше в материале ТСН.ua.

«Выборы в Украине до 15 мая»: о чем пишет FT

Британское издание Financial Times написало, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны Соединенных Штатов. По информации источников, администрация США настаивает на проведении голосований до 15 мая этого года, увязывая это с возможностью получения от американской стороны гарантий безопасности для Украины.

Реклама

Зеленский ранее высказывался, что организовать выборы во время военного положения невозможно, поскольку значительная часть территории страны остается под оккупацией, а многие граждане — внутренне перемещены или за рубежом. Журналисты отмечают, что решение может стать «резким политическим поворотом» для украинского лидера.

Как утверждают собеседники FT, глава государства планирует объявить о плане выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Голосование по мирному соглашению с Россией может быть проведено одновременно с выборами, что существенно повлияет на политическую ситуацию в Украине.

У Зеленского отреагировали

На информацию, обнародованную в FT, отреагировали у президента Украины Владимира Зеленского. Там утверждают, что ключевым фактором для потенциального избирательного процесса остается безопасность.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах», — сообщает источник «РБК-Украина».

Реклама

Эксперт гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская резко прокомментировала идею объявить проведение выборов 24 февраля.

«Делать какое-то политическое заявление по поводу выборов 24 февраля — совсем не понимать настроение общества и травму, связанную с этой датой. Я не очень понимаю, в какой горячей голове может появиться идея увязать день начала полномасштабной агрессии с датой, когда будет объявлено о необходимости проведения выборов в Украине», — резко сказала она.

Она напомнила, что уровень поддержки выборов во время горячей фазы войны в Украине составляет около 10% даже после последних скандалов.

По ее словам, ситуация выглядит так:

Реклама

Работа над законодательством для первых послевоенных выборов продолжается. Есть понимание, что от окончания военного положения до начала избирательной кампании должно пройти минимум полгода. Даже эти сроки эксперт называет «очень оптимистичными», учитывая сложность обсуждения положений закона.

Парламентская подготовка. 12 февраля состоится большая встреча, чтобы заслушать результаты работы 7 подгрупп, которые за месяц провели 32 заседания. Работа, особенно в сферах медиа, агитации и противодействия российскому влиянию, требует продолжения. Кроме избирательного закона, изменения требуются также в Уголовном кодексе, Кодексе об административных правонарушениях и в процедурных мерах против материального влияния РФ.

Отсутствие готовых политических решений. В парламенте пока нет достаточного количества голосов даже после наработки законопроекта. После формирования юридической рамки понадобятся многочисленные консультации с фракциями, где кроме политических будут действовать и другие интересы — жизненные, санкционные или расследовательские. Единогласной коалиции уже нет, и процесс может быть длительным.

Безопасные гарантии. Чтобы что-нибудь потерять, сначала нужно это получить. Айвазовская напоминает об уроках Будапештского меморандума: гарантии должны быть двусторонними, оформленными международным соглашением и ратифицированными парламентами. До 15 мая невозможно потерять то, чего у нас еще нет.

Что говорят в Раде

Предположение о выборах прокомментировал нардеп Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что прочитал именно оригинал статьи в Financial Times.

«Я совершенно не верю в прогноз по дате и, более того, очевидно, что то большинство источников это украинцы. В том числе, кто-то из власти специально забросил пару месседжей», — подчеркнул он.

Железняк добавляет, что о так называемом «дедлайне 15 мая» для достижения договоренностей в переговорах с США упоминали только один раз — вчера, 10 февраля, во время Согласительного совета.

«Мы, конечно, не будем называть этот источник из руководства крупнейшей фракции, но… скажем так, иногда недоброжелательно его называют генератором случайных фраз и цифр, особенно когда все остальные фракции рядом», — отметил он.

Реклама

Даже если говорить об очередном «дедлайне» от американской стороны по достижению договоренностей, продолжает нардеп, то сейчас вероятность реального прорыва выглядит невысокой. Именно поэтому, по словам Железняка, странно видеть в материале FT утверждение о том, что «15 мая могут состояться оба голосования». Более того, учитывая, что президентские выборы в Украине проходят в два тура.

Также следует помнить, что промежуточные выборы в США (midterm elections) запланированы только на 3 ноября. Собеседники Железняка ни разу не подтверждали наличие жесткого дедлайна со стороны США весной или летом.

В то же время, вполне логично, добавляет он, что республиканцы, как и любые политики, хотели бы подойти к избирательной кампании с максимально возможными результатами, в том числе и на мирном направлении. И также естественно, что ближе к выборам фокус их внимания будет смещаться на внутреннюю политику.

Вопрос Украины, вероятно, не станет ключевым элементом избирательных кампаний ни демократов, ни республиканцев. По мнению депутата, возможно, для Украины это не самый плохой вариант развития событий.

Реклама

«Короче, набор домыслов написали FT) Но проверим через 2 недели», — заключил народный депутат Ярослав Железняк.

Свое мнение о возможных «выборах» весной высказал также народный депутат Алексей Гончаренко. Он заявил, что оснований для подобных прогнозов нет.

«Никаких выборов в мае не будет — равно как и референдума», — подчеркнул он.

По словам депутата, отсутствуют как законодательные предпосылки, так и реальные шаги для организации любого избирательного процесса в ближайшее время. В Верховной Раде нет даже наработанного законопроекта, утверждает нардеп.

Реклама

«Сначала должна быть достигнута мирная договоренность, и только после этого можно говорить о выборах», — отмечает Алексей Гончаренко.

Комментарий Минобороны

Активист и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко уверяет: данные западных медиа о том, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский якобы объявит о проведении выборов и референдума, не отвечают действительности.

«Проведение избирательного процесса невозможно без устойчивого и длительного прекращения боевых действий. А наш враг на это не пойдет и не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению огня», — подчеркнул Стерненко.

Реалистический сценарий сейчас, считает он, заключается в том, что война, к сожалению, будет продолжаться. Россия не желает прекращения боевых действий.

Реклама

«Только мертвые россияне за мир», — убежден Стерненко.

Нужны ли Украине выборы сейчас: мнения экспертов

Эксперт из гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба отмечает, что проведение выборов во время полномасштабной войны в Украине пока невозможно и объясняет это несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, Конституция Украины прямо запрещает проводить голосование под действием военного положения, и выборы должны быть свободными, честными и настоящими, а не имитацией волеизъявления.

«Проведение выборов в условиях полномасштабной войны будет только имитацией демократического процесса, а не реальным волеизъявлением народа, ведь государство не сможет обеспечить базовую безопасность избирателей, кандидатов и наблюдателей».

Реклама

Главная преграда — невозможность обеспечить безопасность на всех этапах процесса: от выдвижения кандидатов и агитации до перевозки бюллетеней и работы наблюдателей.

Эксперт также обращает внимание, что война накладывает ограничения, которые существенно усложняют демократические процедуры: сирены, комендантский час, ограничение передвижения и доступа к участкам делают обычную агитацию практически невыполнимой.

По ее словам, агрессия России как раз сделала президентские, парламентские и местные выборы невозможными в этих условиях.

Таким образом, эксперт подчеркивает, что сейчас любые попытки провести голосование были бы не настоящими выборами, а только их имитацией.

Реклама

Ранее в ЦПИ отмечали нецелесообразность проведения выборов в Украине. Среди причин:

Юридическое несоответствие и безопасность. Закон «О правовом режиме военного положения» прямо запрещает проведение выборов во время его действия, а действующие нормы Избирательного кодекса требуют объявления кампании только после отмены военного положения. Обеспечить безопасность избирателей, кандидатов и наблюдателей в условиях обыденных обстрелов невозможно, что нарушает базовые принципы «свободных и честных» выборов. Легитимность и представительство. Большая часть территории Украины временно оккупирована, значительное количество граждан находится за границей или на передовой — это делает невозможным равное представительство и полноценное участие в голосовании. В таких условиях результаты выборов были бы сложно признать легитимными. Организационные и денежные вызовы. Поврежденная инфраструктура, в том числе здания для участков, и бюджетный дефицит существенно усложняют как логистику, так и финансирование избирательного процесса. Большинство украинцев считают, что выборы целесообразно проводить только после завершения войны и восстановления территориальной целостности страны.

Напомним, проект мирного соглашения между Украиной и Россией может быть подготовлен уже в марте. По информации собеседников агентства Reuters, украинские и американские чиновники обсуждают график, предусматривающий завершение подготовки документа к этому времени.

Согласно этому плану, предполагается проведение в Украине референдума по пунктам мирного соглашения одновременно с выборами, ориентировочно в мае. Однако член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский реалистичность такого сценария воспринимает скептически.

«Даже если законопроект будет принят в конце марта или начале апреля, организовать волеизъявление через два месяца невозможно учитывая факторы безопасности», — отмечает Вениславский.

Реклама

Майские выборы он называет «чрезмерно оптимистичным, но малореалистичным» вариантом.