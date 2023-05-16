Фукс получил подозрение от СБУ: мог разворовывать средства миллиардами гривен

Масштабные финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов – в СБУ заявляют, что разоблачили схемы подсанкционного олигарха Павла Фукса. По данным следствия, с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По материалам расследования, его холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Его фирма выкупала у них "кредитные обязательства" объектов. Это давало им право вмешиваться в хозяйственную деятельность компаний, после этого их доводили до банкротства. Такими махинациями дельцы получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов.

В настоящее время Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении, имущество компании арестовано. Сам олигарх называет заявления СБУ – безосновательными, и считает их попыткой нанести вред его деловой репутации.

Однако следователи подозревают его и двух топ-менеджеров холдинга в уклонении от уплаты налогов, сборов или обязательных платежей.

Напомним, что Фирташ получил от СБУ подозрение о хищении миллиардов бюджетных средств.

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