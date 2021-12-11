Фура перевернулась, легковушка раздавила: на Днепропетровщине в жутком ДТП погибли два человека (фото)

Причины аварии устанавливаются следствием.
Вблизи села Карабиновка Павлоградского района Днепропетровской области в субботу, 11 декабря, произошло жуткое ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.
Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
ДТП произошло на трассе М-30 Киев-Луганск-Изварино в 10:17. По данным спасателей, столкнулся грузовик DAF и автомобиль ВАЗ. Как видно на фото, от удара грузовик опрокинулся, а с легковушку буквально раздавило от удара.
Двоих пострадавших в аварии вытащили очевидцы ДТП. Их сразу госпитализировали, однако потерпевшие скончались по дороге в больницу.
Причины аварии устанавливаются следствием.
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