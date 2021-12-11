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Фура перевернулась, легковушка раздавила: на Днепропетровщине в жутком ДТП погибли два человека (фото)

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Фура перевернулась, легковушка раздавила: на Днепропетровщине в жутком ДТП погибли два человека (фото)

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Причины аварии устанавливаются следствием.

Вблизи села Карабиновка Павлоградского района Днепропетровской области в субботу, 11 декабря, произошло жуткое ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло на трассе М-30 Киев-Луганск-Изварино в 10:17. По данным спасателей, столкнулся грузовик DAF и автомобиль ВАЗ. Как видно на фото, от удара грузовик опрокинулся, а с легковушку буквально раздавило от удара.

Двоих пострадавших в аварии вытащили очевидцы ДТП. Их сразу госпитализировали, однако потерпевшие скончались по дороге в больницу.

Причины аварии устанавливаются следствием.

© ДСНС в Днепропетровской области
ДСНС в Днепропетровской области

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