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Фура снесла 4 авто: есть жертвы (чувствительное видео)
Грузовик влетел в авто на блокпосту в Тячеве.
На въезде в Тячев Закарпатской области произошло смертельное ДТП на контрольном посту Государственной пограничной службы. Грузовик столкнулся с автомобилями, которые находились на посту.
Об этом сообщают местные паблики, в том числе Виталий Глагола.
По предварительной информации, водитель фуры не остановился перед контрольным постом и на скорости въехал в легковой автомобиль, который ожидал проверки документов. От удара автомобиль отбросило на другие машины.
На записи с камер наблюдения видно, как фура на скорости влетает в очередь автомобилей у контрольного поста пограничников и сносит сразу четыре легковушки.
Всего в ДТП оказались четыре легковых автомобиля. На месте аварии погиб водитель одного из них. Еще два человека получили травмы.
Очевидцы предполагают, что водитель грузовика мог отвлечься и не заметить контрольный пост и знаки предупреждения. В то же время официальных данных о причине аварии пока нет.
На месте работают полицейские и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, в том числе почему грузовик не остановился перед постом.
В Сети также появилось видео момента аварии и ее последствий. На кадрах видны поврежденные автомобили на контрольном посту.
Официальная информация о состоянии пострадавших уточняется.
Отметим, что в Житомирской области водитель сбила двух подростков, один из которых скончался.
К моменту аварии ребята пересекали проезжую часть с мотоциклом в руках.
Напомним, ранее речь шла о правилах во время поездки по одной из стран Евросоюза. В МИД сообщали о том, что, прежде всего, нужно позаботиться о безопасности, зафиксировать обстоятельства аварии и правильно обменяться данными с другими участниками.