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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Фура снесла 4 авто: есть жертвы (чувствительное видео)

Грузовик влетел в авто на блокпосту в Тячеве.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Фура снесла 4 авто: есть жертвы (чувствительное видео)

ДТП на блокпоста Фото иллюстративное

На въезде в Тячев Закарпатской области произошло смертельное ДТП на контрольном посту Государственной пограничной службы. Грузовик столкнулся с автомобилями, которые находились на посту.

Об этом сообщают местные паблики, в том числе Виталий Глагола.

По предварительной информации, водитель фуры не остановился перед контрольным постом и на скорости въехал в легковой автомобиль, который ожидал проверки документов. От удара автомобиль отбросило на другие машины.

ДТП з фурою та автівками Увага! Чутливий контент! / © Виталий Глагола

На записи с камер наблюдения видно, как фура на скорости влетает в очередь автомобилей у контрольного поста пограничников и сносит сразу четыре легковушки.

ДТП з фурою та автівками Увага! Чутливий контент! / © Виталий Глагола

Всего в ДТП оказались четыре легковых автомобиля. На месте аварии погиб водитель одного из них. Еще два человека получили травмы.

Очевидцы предполагают, что водитель грузовика мог отвлечься и не заметить контрольный пост и знаки предупреждения. В то же время официальных данных о причине аварии пока нет.

На месте работают полицейские и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, в том числе почему грузовик не остановился перед постом.

В Сети также появилось видео момента аварии и ее последствий. На кадрах видны поврежденные автомобили на контрольном посту.

Официальная информация о состоянии пострадавших уточняется.

Отметим, что в Житомирской области водитель сбила двух подростков, один из которых скончался.

К моменту аварии ребята пересекали проезжую часть с мотоциклом в руках.

Напомним, ранее речь шла о правилах во время поездки по одной из стран Евросоюза. В МИД сообщали о том, что, прежде всего, нужно позаботиться о безопасности, зафиксировать обстоятельства аварии и правильно обменяться данными с другими участниками.

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