Фура раздавила такси, погибли три человека: подробности смертельного ДТП в Харькове

Водитель фуры нарушил ПДД и помчался на "красный" свет.

В Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека. Все они погибли, в частности и трехлетний ребенок.

Водитель фуры пересек перекресток на красный сигнал светофора.

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ТСН.ua собрал все, что известно о ДТП на данный момент.

Летел на "красное"

По словам и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора. по кольцевой дороге со стороны села Затишье в направлении автодороги "Харьков-Липцы" и пересек перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств автомобиль MAN с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находилось такси Renault Logan.

Также полуприцеп связался с автомобилем Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения.

Водители автомобилей Chevrolet и Suzuki, а также пассажир одного из легковых автомобилей получили травмы.

По словам очевидцев ДТП, жертв могло быть больше, ведь под грузовик чуть не попал автобус.

Видео разговора с женщиной-свидетелем опубликовал телеграмм-канал "Труха. Харьков".

По словам женщины, она ехала рейсовым автобусом, когда увидела, как возле них на скорости едет грузовик.

"Пассажир автобуса успел закричать водителю: "Стой". Тогда этот грузовик пронесся мимо нашего автобуса. После этого эта фура зацепила автомобиль Lanos, опрокинулась и упала на такси. Это очень страшно, потому что если бы этот мужчина не закричал водителю, то в аварию мог попасть и наш автобус", — говорит женщина.

Погибли три человека, среди которых 3-летний ребенок

По данным правоохранителей, в ДТП попало 5 автомобилей: три легковушки и два грузовика.

В результате столкновения с фурой погибли три человека, находившиеся в такси, а именно водитель автомобиля марки Renault (такси) и его два пассажира. Ребенок около 3 лет и 40-летняя женщина, ехавшая в такси.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в городской Центр экстренной медицинской помощи доставили четыре человека. Двое пострадавших получили ушибы, их осмотрели и отпустили домой. Еще один пострадавший остается в нейрохирургии, угрозы его жизни нет.

У водителя грузовика рана в области локтевого сустава. Он находится в больнице под стражей полиции.

Полиция открыла уголовное производство

По информации пресс-службы полиции, 41-летний водитель грузовика MAN задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет", — сообщили в пресс-службе полиции.

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