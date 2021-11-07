Фура загорелась, а легковушку полностью раздавило: в аварии в Черкасской области погибли три человека

Фура загорелась, а легковушку полностью раздавило: в аварии в Черкасской области погибли три человека

Смертельное ДТП произошло в Черкасском районе.

Возле села Выграев Черкасской области произошло смертельное ДТП. В аварии столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли три человека.

Об этом "Суспильному" сообщила представитель областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

Смертельная авария произошла в субботу, 6 ноября, около 18:00. От удара столкновения грузовик съехал в кювет и загорелся, а легковушка полностью раздавило.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте ДТП, водитель фуры также не выжил.

Напомним, в страшном ДТП в Николаевской области беременная женщина потеряла мужа и дочерей, их автомобиль смяло как банку.

В результате ДТП погибли двое детей и их отец | Новости Украины

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