Фура загорелась, а легковушку полностью раздавило: в аварии в Черкасской области погибли три человека

Смертельное ДТП произошло в Черкасском районе.
Возле села Выграев Черкасской области произошло смертельное ДТП. В аварии столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли три человека.
Об этом "Суспильному" сообщила представитель областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.
Смертельная авария произошла в субботу, 6 ноября, около 18:00. От удара столкновения грузовик съехал в кювет и загорелся, а легковушка полностью раздавило.
Водитель и пассажир легковушки погибли на месте ДТП, водитель фуры также не выжил.
Напомним, в страшном ДТП в Николаевской области беременная женщина потеряла мужа и дочерей, их автомобиль смяло как банку.
Читайте также: