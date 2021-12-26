Футболила о бетонную стену кота: история со школьницей-живодеркой из Харькова получила продолжение (видео)

Девушка "по доброй традиции" извинилась за совершенное, а полиция отреагировала на факт издевательства над животным.

В Харьковской области нетрезвая 9-классница играла котом в футбол. Она копнула ногой животное так, что то улетело на несколько метров прямо в бетонную стену. На действия школьницы отреагировали в полиции, а сама живодерка, протрезвев, попросила прощения, которое не смогла прочесть с бумажки.

В Нацполиции "футболистку" разыскали и по факту избиения животного открыли уголовное производство.

Полицейские выяснили, что героиней видео (18+) является 15-летняя ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района, а сам инцидент произошел в ноябре.

"Во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила кота и по неизвестным причинам начала издеваться над ним, ударив его ногой. Подруга снимала правонарушения на мобильный телефон. Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, ему удалось сбежать от школьницы", — рассказали в пресс-службе полиции области.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Сейчас правоохранители выясняют также местонахождение избитого животного.

Сама же школьница записала традиционное извинение, где заявила, что сожалеет о своем поступке и не знает, что "на нее напало".

"Я сама себя ненавижу за этот уступок. Я искренне "раскаливаюсь", я не знаю, что на меня тогда напало. Мне стыдно за себя", — едва начитала с листочка на камеру извинения школьница-живодерка.

Напомним, что дачному кооперативу в Одесской области двое мужчин ворвались во двор с ружьями и устроили кровавую расправу над животными , чтобы отомстить соседям, с которыми давно конфликтуют. Дачники уверяют — один из живодеров раньше уже травил здешних кобелей, но тогда это было трудно доказать. Теперь есть все доказательства, потому что расстрел зафиксировала камера.

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