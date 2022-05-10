Футболка СССР и флаг "Слава Руси": в Одессе полиция задержала людей с запретной символикой

Футболка СССР и флаг "Слава Руси": в Одессе полиция задержала людей с запретной символикой

За прошедшие сутки, 9 мая, в Одессе патрульные задержали пятерых человек с советской и российской символикой.

Людей с запретной символикой обнаружили в разных районах города. Их всех задержали правоохранители и доставили в полицейский участок.

Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Узнает, что в Киевском районе города мужчина был одет в футболку СССР. У жителя Суворовского района нашли флаги с надписью "Слава Руси". В Малиновском районе два человека громко слушали гимн России.

Всего за период продленного комендантского часа в Одессе и регионе патрульные полиции задержали 34 нарушителя.

Как сообщалось, российские оккупанты в понедельник, 9 мая, выпустили по Одессе семь ракет. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения. В частности, россияне "демилитаризировали" предприятие, не имеющее никакого отношения к военной инфраструктуре.

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