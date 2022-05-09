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Футболку Кузьмы Скрябина продали на благотворительном аукционе за ошеломляющую сумму

Футболку Кузьмы Скрябина продали на благотворительном аукционе за ошеломляющую сумму

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Футболку Кузьмы Скрябина продали на благотворительном аукционе за ошеломляющую сумму

instagram.com/kuzmenko_barbara

Футболку украинского музыканта, лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко продали на благотворительном аукционе.

Вещь легендарного артиста приобрели за 255 тысяч гривен.

При этом стартовая цена лота составляла 2000 гривен, а минимальный шаг — 500 грн. Об этом сообщили в Instagram благотворительной организации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Если бы кто сказал нам, что мы соберем такую сумму с одного аукциона, то пришлось бы этого человека проверять на адекватность", — прокомментировали в организации.

Вырученные средства пойдут на авто для ВСУ и в Благотворительный фонд им. Кузьмы Скрябина, занимающегося закупкой медикаментов и медицинского оборудования для нужд военных и гражданского населения.

Напомним, во второй раз беременная Вера Кекелия поделилась подробностями, как узнала о своем интересном положении. Артистке приснился сон.

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