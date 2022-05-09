Футболку Кузьмы Скрябина продали на благотворительном аукционе за ошеломляющую сумму

Футболку украинского музыканта, лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко продали на благотворительном аукционе.

Вещь легендарного артиста приобрели за 255 тысяч гривен.

При этом стартовая цена лота составляла 2000 гривен, а минимальный шаг — 500 грн. Об этом сообщили в Instagram благотворительной организации.

"Если бы кто сказал нам, что мы соберем такую сумму с одного аукциона, то пришлось бы этого человека проверять на адекватность", — прокомментировали в организации.

Вырученные средства пойдут на авто для ВСУ и в Благотворительный фонд им. Кузьмы Скрябина, занимающегося закупкой медикаментов и медицинского оборудования для нужд военных и гражданского населения.

Напомним, во второй раз беременная Вера Кекелия поделилась подробностями, как узнала о своем интересном положении. Артистке приснился сон.

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