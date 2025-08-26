ТСН в социальных сетях

Украина
117
1 мин

"Футбольный тур" за $3000: как работала схема вывоза мужчин за границу в Одесской области

Правоохранители разоблачили схему нелегальной переправки за границу мужчин в Одесской области.

Катерина Сердюк
Фигуранты дела о незаконном вывозе мужчин за границу в Одесской области

Начальник одного из отделений инспекторов пограничной службы Одесщины вместе с сообщником организовал канал переправки мужчин в непризнанное Приднестровье. Ему объявили о подозрении.

Об этом сообщило ДБР.

Детали дела

Как установило следствие, в августе 2025 года чиновник решил подделать на нелегальной переправке уклончан через государственную границу. Сообщник, в свою очередь, подыскал желающих мужчин, желающих принять участие в «игре в футбол». Возможность стоила 3 тысяч долларов США — за эту сумму мужчин подвозили к границе и предоставляли инструкции, как обойти пункты пропуска.

«14 августа 2025 года правоохранители задержали дельцов при получении оплаты за „услугу“, — говорится в сообщении.

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 605 тысяч гривен. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

«В настоящее время ДБР устанавливает полный круг лиц, причастных к сделке и всех военнообязанных, которые успели воспользоваться услугой», — добавляют в ДБР.

117
