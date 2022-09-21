"Гаага будет обязательно": в оккупированном Энергодаре появились открытки для оккупантов (фото)

На временно оккупированных Россией территориях проукраинские активисты не дают россиянам забыть, где они.

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области активисты движения "Желтая лента" расклеили новые открытки для российских захватчиков.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале движения.

"Мы гордимся энергодарцами: всеми, кто вышел на улицы против рашистов, пожарными, работниками ЗАЭС и не только. Эти листовки — осуждение рашистов и их посягательств на нашу территорию. Энергодарцы будут срывать референдум!", — говорится в сообщении.

Активисты подчеркивают, что листовками осуждают действия россиян, более того — энергодаровцы будут срывать "референдум", к которому готовятся захватчики.

Фото: Медиа Центр Энергодар.

Напомним, что 20 сентября российские СМИ изобиловали новостями о срочном видеообращении Путина и Шойгу, возможное объявление частичной мобилизации в России и аннексию оккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Однако впоследствии в РосСМИ появилась информация, что обращение Путина ожидается утром 21 сентября.

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