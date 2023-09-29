Гадалка выманила у женщины более 40 тыс. грн и "ювелирку": искала пропавшего мужа-военного

Гадалка вышла на связь с женщиной, у которой на фронте пропал без вести муж, и заверила, что располагает информацией о нем.

На Прикарпатье женщина, у которой муж-военнослужащий пропал без вести и не выходит на связь, стала жертвой ясновидящей. Аферистка выманила у потерпевшей внушительную сумму и ювелирные украшения.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

По словам 29-летней потерпевшей, к ней позвонила неизвестная женщина, представившаяся ясновидящей. "Гадалка" заверила, что якобы располагает информацией о муже-военном, который пока не выходит на связь и считается без вести пропавшим.

Женщина поверила неизвестной и заказала "услуги по предвидению будущего".

"Провидица" в течение двух недель вводила потерпевшую в заблуждение. Сокрушенная исчезновением мужчины, прикарпатка перечислила несколькими платежами на банковский счет 41 тысячу гривен. Кроме того, для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город золотые украшения, одежду и т.д.

Когда женщина все отправила, мошенница перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. "мошенничество". Полицейские проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению этого преступления.

Напомним, что участники этнической организованной группы притворялись волонтерами и грабили пенсионеров.

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