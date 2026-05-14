Гадалку "Веронику Фэншуй" вызывают в Раду для показаний по делу "Мидас"

Гадалка / © mil.ru

Гражданку Веронику Аникиевич, известную как гадалка «Вероника Фэншуй», с которой якобы консультировался по кадровым назначениям бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, вызывают на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав скриншот этого приглашения.

Заседание ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека во время действия военного положения состоится в пятницу, 15 мая, в 13:00 в зале заседаний Киевского горсовета.

От Вероники Аникиевич надеются услышать объяснения по вопросам, касающимся операции НАБУ и САП «Мидас», где фигурирует Андрей Ермак и упомянутая гражданка под псевдонимом «Вероника Фэншуй».

«Госпожа Вероника, не по-феншуйному будет, если вы не придете на ВСК, и нам придется применить силовые методы доставки», — написал Гончаренко в комментарии к опубликованному приглашению.

Андрей Ермак консультировался с гадалкой — что известно

Напомним, во время судебного заседания по делу Андрея Ермака прокуроры заявили, что экс-глава ОП советовался относительно назначений министров с контактом «Вероника Фэншуй Офис».

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — это Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.

В разговоре с журналистами Андрей Ермак отверг обвинения в обращении к оккультным или эзотерическим практикам в своей деятельности, назвав подобные предположения безосновательными.

Политолог Владимир Фесенко утверждает, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который якобы консультировался с гадалкой при принятии решений, не делал ничего нового, поскольку таких людей во властных кабинетах довольно много.

