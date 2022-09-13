"Гадили повсюду, где жили, и даже в церкви": военный шокировал рассказом об освобожденном от оккупантов Богородичном

То, что украинские защитники увидели после того, как оккупанты накивали лаптями, шокировало их.

Увиденное описал военный журналист Алексей Кашпоровский из Киева, сейчас воюющий в рядах ВСУ. Медийщика, который, за годы работы кажется видел все, ошеломило то, как оккупанты жили и что оставили после себя.

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Село Богородичное в Краматорском районе Донецкой области 11 сентября освободили десантники 81 отдельной аэромобильной бригады.

"Россияне так убегали, что оставили по себе даже недоваренные макароны на плите. И кучу оружия и боеприпасов. И г*мно. Горы г*мна. Они гадили повсюду — в школе, где жили, в домах и даже в церкви местного монастыря. Здесь они устроили пашню просто за алтарем.В самом селе, за которое шли ожесточенные бои, ребята нашли тела наших бойцов — без голов и без обуви. И полдесятка тел убитых мирных жителей ", — рассказал журналист.

Он добавил, что после оккупации из населенного пункта уехали все жители, кроме двоих – 60-летнего Николая и его 93-летней матери Нины Ильиничны. Некоторые жители погибли от рук оккупантов, некоторые — в результате обстрелов.

Алексей Кашпоровский

Из-за того, что в селе все дома разрушены, мать и сын живут в небольшом сарайчике. Из хозяйства у них осталось два гуся — остальных у них забрали российские оккупанты.

Семья предлагала бойцам ВСУ зарезать одного гуся и помянуть Васю – старшего сына Нины Ильиничны. Его и его жену застрелили россияне. Николай похоронил обоих на горе за хатой.

"Я — шалапут, а он был умен, два высших образования имел!", — рассказывает о брате Николай. И тут же зовет куда-то в сторону развалин: "Пошли, я тебе гранаты дам, я снял!". "Вы что, растяжки сами снимаете?", — удивляюсь беззаботности мужчины. "Так я их и ставил, на этих пид*расов! Они моего брата убили!", — с надрывом говорит Николай. "Я — патриот, понимаешь? Здесь моя земля, здесь! А эти пид*расы пришли, и брата застрелили... Если бы не мама лежачая, я бы сам к ним с гранатой...", — пересказывает разговор с мужчиной Алексей Кашпоровский.

Оккупанты располагались на территории полуразрушенного монастыря и хранили там боеприпасы. В храм попала российская авиабомба. Убегая, российские захватчики подожгли свой склад, но он не взорвался, так что украинским десантникам осталось немало всяческого "добра", которое будут использовать для освобождения Украины.

Алексей Кашпоровский

"Из самой церкви россияне украли иконы. И осбоср*ли все, что только можно. За царскими воротами просто устроили туалет. Так же обгажена и школа, где размещались российские подразделения. Остатки пищи, порнографические карты, брошенное оружие и амуниция — это место скорее напоминает какой-то лагерь бомжей. В углу бойцы "втарой армии мира" устроили "место любви" — несколько матрасов на полу, крем для рук и российские порнографические журналы. Думал, такое уже лет двадцать никто не печатает. Во дворе школы ребята кормят местных кошек — консервами из российских сухпайков. Кошки довольно мурлыкают и трутся о ноги. Они тоже рады, что в Богородичном снова появились люди. Настоящие люди ", — рассказывает журналист.

Напомним, что в Нацгвардии подтвердили освобождение Святогорска (фото, видео).

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