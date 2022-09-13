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"Гадили повсюду, где жили, и даже в церкви": военный шокировал рассказом об освобожденном от оккупантов Богородичном

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"Гадили повсюду, где жили, и даже в церкви": военный шокировал рассказом об освобожденном от оккупантов Богородичном

Алексей Кашпоровский

ВСУ во время контрнаступления освободили село Богородичное в Донецкой области.

То, что украинские защитники увидели после того, как оккупанты накивали лаптями, шокировало их.

Увиденное описал военный журналист Алексей Кашпоровский из Киева, сейчас воюющий в рядах ВСУ. Медийщика, который, за годы работы кажется видел все, ошеломило то, как оккупанты жили и что оставили после себя.

Село Богородичное в Краматорском районе Донецкой области 11 сентября освободили десантники 81 отдельной аэромобильной бригады.

"Россияне так убегали, что оставили по себе даже недоваренные макароны на плите. И кучу оружия и боеприпасов. И г*мно. Горы г*мна. Они гадили повсюду — в школе, где жили, в домах и даже в церкви местного монастыря. Здесь они устроили пашню просто за алтарем.В самом селе, за которое шли ожесточенные бои, ребята нашли тела наших бойцов — без голов и без обуви. И полдесятка тел убитых мирных жителей ", — рассказал журналист.

Он добавил, что после оккупации из населенного пункта уехали все жители, кроме двоих – 60-летнего Николая и его 93-летней матери Нины Ильиничны. Некоторые жители погибли от рук оккупантов, некоторые — в результате обстрелов.

Алексей Кашпоровский / ©
Алексей Кашпоровский

Из-за того, что в селе все дома разрушены, мать и сын живут в небольшом сарайчике. Из хозяйства у них осталось два гуся — остальных у них забрали российские оккупанты.

Семья предлагала бойцам ВСУ зарезать одного гуся и помянуть Васю – старшего сына Нины Ильиничны. Его и его жену застрелили россияне. Николай похоронил обоих на горе за хатой.

"Я — шалапут, а он был умен, два высших образования имел!", — рассказывает о брате Николай. И тут же зовет куда-то в сторону развалин: "Пошли, я тебе гранаты дам, я снял!". "Вы что, растяжки сами снимаете?", — удивляюсь беззаботности мужчины. "Так я их и ставил, на этих пид*расов! Они моего брата убили!", — с надрывом говорит Николай. "Я — патриот, понимаешь? Здесь моя земля, здесь! А эти пид*расы пришли, и брата застрелили... Если бы не мама лежачая, я бы сам к ним с гранатой...", — пересказывает разговор с мужчиной Алексей Кашпоровский.

Оккупанты располагались на территории полуразрушенного монастыря и хранили там боеприпасы. В храм попала российская авиабомба. Убегая, российские захватчики подожгли свой склад, но он не взорвался, так что украинским десантникам осталось немало всяческого "добра", которое будут использовать для освобождения Украины.

Алексей Кашпоровский / ©
Алексей Кашпоровский

"Из самой церкви россияне украли иконы. И осбоср*ли все, что только можно. За царскими воротами просто устроили туалет. Так же обгажена и школа, где размещались российские подразделения. Остатки пищи, порнографические карты, брошенное оружие и амуниция — это место скорее напоминает какой-то лагерь бомжей. В углу бойцы "втарой армии мира" устроили "место любви" — несколько матрасов на полу, крем для рук и российские порнографические журналы. Думал, такое уже лет двадцать никто не печатает. Во дворе школы ребята кормят местных кошек — консервами из российских сухпайков. Кошки довольно мурлыкают и трутся о ноги. Они тоже рады, что в Богородичном снова появились люди. Настоящие люди ", — рассказывает журналист.

Напомним, что в Нацгвардии подтвердили освобождение Святогорска (фото, видео).

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