"Гадко заходить": в Сети показали, как ужасно выглядит поликлиника в Харькове

Коридоры медучреждения выглядят так, словно пережили обстрелы.

В Харькове жители возмущены состоянием городской поликлиники №22 на улице Москалевской. В коридорах медучреждения облуплены стены, а туалет просто ужасен.

Эту проблему местные жители решили поднять в соцсетях, выложив фотографии.

"Туалеты и коридоры в 22 поликлинике. Ужас просто. Один туалет на всю поликлинику и тот в таком состоянии, что противно заходить", — написали под фото авторы публикации.

На фотографиях можно увидеть облупленные стены, местами как после обстрелов, а в туалете капитального ремонта, похоже, не было после ввода здания в эксплуатацию.

Напомним, в Харькове женщина обвиняет медработников хирургии Харьковской городской многопрофильной больницы №18 в смерти отца. Она утверждает, что после госпитализации мужчине медицинская помощь не оказывалась, а пациента даже кислородом не обеспечили.

Читайте также: