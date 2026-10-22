- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
Галущенко больше не нужно носить электронный браслет: какое решение принял ВАКС
Высший антикоррупционный суд принял новое решение по делу «Мидас» по Герману Галущенко.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 22 октября разрешил бывшему министру энергетики Герману Галущенко не носить электронный браслет.
Об этом сообщила прессслужба ВАКС на официальной странице суда в Facebook.
ВАКС упразднил электронный браслет Галущенко: какие обязанности остались
Сегодня, 22 октября, ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и продлил еще на два месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на эксминистра.
«Следователь судья отказал в продлении срока действия обязанности носить электронное средство контроля», — сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
Согласно решению ВАКС, Галущенко и дальше обязан выполнять следующие процессуальные обязанности:
являться по требованию детективов НАБУ, прокуроров САП, следственного судьи или суда;
не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения детективов НАБУ и прокуроров САП;
сообщать детективам НАБУ и прокурорам САП об изменении места жительства;
воздерживаться от общения с определенными лицами;
сдать в Государственную миграционную службу Украины загранпаспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины, если он еще этого не сделал.
Герман Галущенко является фигурантом дела «Мидас», которое расследуют НАБУ и САП. Эксминистр подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации, связанной с коррупционной схемой в энергетической сфере, в частности в «Энергоатоме».
Что известно о деле Галущенко — главные новости
Напомним, в ноябре 2025 года правоохранители провели обыски у Германа Галущенко и экс-заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Тогда сообщалось об изъятии денег, аудиозаписях и новых подробностях вероятной коррупционной схемы в энергетической отрасли.
В феврале 2026 года НАБУ и САП сообщили Герману Галущенко о подозрении в рамках дела «Мидас». Эксминистр энергетики подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации, связанной с вероятными коррупционными схемами в энергетической сфере.
По данным следствия, речь идет о легализации более 112 млн долларов из-за криптовалюты и оффшорных компаний. НАБУ также обнародовало видео о вероятных схемах на 12 млн долларов, связанных с семьей эксминистра.
После сообщения о подозрении ВАКС избрал Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Альтернативой стало внесение залога: сначала САП просила 425 млн грн, однако суд определил его размер в 200 млн грн.
В апреле 2026 года суд продлил содержание Галущенко под стражей еще на два месяца. Внесение залога в 200 млн грн оставалось альтернативой аресту.
В июне 2026 года при Галущенко внесли 150 млн грн залога. Расследование возможных коррупционных схем в энергетической сфере продолжили НАБУ и САП.