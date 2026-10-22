Галущенко больше не нужно носить электронный браслет: какое решение принял ВАКС

Герман Галущенко / © Getty Images

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 22 октября разрешил бывшему министру энергетики Герману Галущенко не носить электронный браслет.

Об этом сообщила прессслужба ВАКС на официальной странице суда в Facebook.

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ВАКС упразднил электронный браслет Галущенко: какие обязанности остались

Сегодня, 22 октября, ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и продлил еще на два месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на эксминистра.

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«Следователь судья отказал в продлении срока действия обязанности носить электронное средство контроля», — сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Согласно решению ВАКС, Галущенко и дальше обязан выполнять следующие процессуальные обязанности:

являться по требованию детективов НАБУ, прокуроров САП, следственного судьи или суда;

не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения детективов НАБУ и прокуроров САП;

сообщать детективам НАБУ и прокурорам САП об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с определенными лицами;

сдать в Государственную миграционную службу Украины загранпаспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины, если он еще этого не сделал.

Герман Галущенко является фигурантом дела «Мидас», которое расследуют НАБУ и САП. Эксминистр подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации, связанной с коррупционной схемой в энергетической сфере, в частности в «Энергоатоме».

Что известно о деле Галущенко — главные новости

Напомним, в ноябре 2025 года правоохранители провели обыски у Германа Галущенко и экс-заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Тогда сообщалось об изъятии денег, аудиозаписях и новых подробностях вероятной коррупционной схемы в энергетической отрасли.

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В феврале 2026 года НАБУ и САП сообщили Герману Галущенко о подозрении в рамках дела «Мидас». Эксминистр энергетики подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации, связанной с вероятными коррупционными схемами в энергетической сфере.

По данным следствия, речь идет о легализации более 112 млн долларов из-за криптовалюты и оффшорных компаний. НАБУ также обнародовало видео о вероятных схемах на 12 млн долларов, связанных с семьей эксминистра.

После сообщения о подозрении ВАКС избрал Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Альтернативой стало внесение залога: сначала САП просила 425 млн грн, однако суд определил его размер в 200 млн грн.

В апреле 2026 года суд продлил содержание Галущенко под стражей еще на два месяца. Внесение залога в 200 млн грн оставалось альтернативой аресту.

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В июне 2026 года при Галущенко внесли 150 млн грн залога. Расследование возможных коррупционных схем в энергетической сфере продолжили НАБУ и САП.

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