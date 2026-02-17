Галущенко раскрыл, будет ли собирать 200 миллионов гривен на залог

Герман Галущенко / © скриншот с видео

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что не планирует собирать 200 миллионов гривен для внесения залога, назначенного судом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время заседания Герман Галущенко сообщил, что сосредоточит ресурсы на оплате услуг защитников для подачи апелляционной жалобы. Стороны защиты и обвинения рассматривают возможность обжалования решения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

«Я буду собирать на адвокатов, чтобы они подали апелляцию», — заявил эксминистр.

На заседании Герман Галущенко заявлял, что для него нормальная сумма залога до 30 миллионов гривен. Известно, что прокуратура ходатайствовала о 425 миллионах.

Напомним, в ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Следует отметить, что Герман Галущенко фигурирует в уголовных производствах, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Во время обысков у Германа Галущенко и «Энергоатоме» обнаружили мешки с деньгами.

Экс-правительству сообщили о подозрении в рамках резонансного производства «Мидас».

Сегодня, 17 февраля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему министру юстиции и энергетики Герману Галущенко. Суд отправил эксминистра под стражу сроком 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн. грн.