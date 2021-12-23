“Галю, вставай! Надо идти в военкомат”: Сеть взорвалась мемами из-за обязательного военного учета для женщин

А всерьез комментаторы в соцсетях пишут о низком уровне коммуникации по поводу приказа Минобороны и недостаточной организованности этого процесса.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на приказ Министерства обороны об обязательном военном учете для женщин определенных профессий. Всерьез пользователи Интернет обсуждают целесообразность этого шага и методы его реализации, а в шутку постят мемы, порой с оттенком сексизма.

ТСН.ua собрал самую показательную реакцию Сети.

Самыми распространенными шутками стали, конечно, намеки на "неженственность" военной службы и особую склонность представительниц слабого пола к наведению красоты, в частности, маникюру.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Была и шутливая поддержка такой инициативы Минобороны от, скажем, работающих матерей, с радостью променяющих кухню, детей и работу на военные сборы, и мужчин, которые не скрывают радости от возможности отправить жену куда-нибудь из дома.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Были также ободряющие картинки, призывавшие женщин смелее шагать в военкомат.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Многие пользователи Интернет сетуют на недостаточную коммуникацию по поводу этого нововведения. В частности, журналистка Александра Горчинская возмутилась низким качеством прямой трансляции с пресс-конференции, которая состоялась в Командовании Сухопутных войск.

Политолог Виктор Таран обратил внимание на то, что поскольку предприятия будут штрафовать из-за неисполнения приказа, со следующего года возле военкоматов появятся очереди "Если этот процесс верно не организуют, нас ждет коллапс", — считает он.

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook отметил, что для выполнения этого приказа нужно как минимум полтора-два года даже в мирное время и при наличии военкоматов в каждом районе.

"А сейчас — в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны проверять взятых на учет, и так перегружены борьбой с ковидом) — эта задача практически неподъемная", — утверждает он.

Народный депутат Яна Зинкевич назвала расширение перечня специальностей и профессий, что предусматривает постановку женщин на военный учет как военнообязанных, положительным шагом.

"Я как ветеранка приветствую эти изменения. Я думаю, что это будет положительный шаг. Главное, чтобы сейчас вовремя дали разъяснение, чтобы ни у кого не было паники и не было лишних штрафов для работодателей. Здесь главное – быстрая реакция от Минобороны", – считает она.

Напомним, в Командовании Сухопутных войск объяснили цель такого решения и назвали условия, при которых украинок могут призвать на службу.

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