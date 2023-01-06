Гантелью по голове и ножом – в шею: житель Ровенщины жестоко убил своего гостя (фото)

Сегодня, 6 января, 43-летний житель села Великие Межиричи, что на Ровенщине, убил своего односельчанина, который пришел к нему в гости.

Как рассказали в полиции области, информацию о происшествии они получили в 10:20.

"Предварительно: 48-летний житель села Великие Межиричи бывшего Корецкого района накануне вечером наведался в гости к знакомому — 43-летнему односельчанину. Выпили немало, после чего между мужчинами возник конфликт, во время которого хозяин вероятно гантелью нанес гостю несколько ударов по голове и нанес ножевое ранение шеи", — говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Сейчас подозреваемого допрашивают следователи, решается вопрос о его задержании.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование.

Недавние жестокие убийства в Украине

В Ровенской области 45-летний мужчина жестоко отомстил 69-летнему поклоннику к своей жене. А в Киевской области мужчина из-за ревности жестоко убил 41-летнюю женщину. Ее тело обнаружили в нежилом здании.

В Хмельницкой области невестка шваброй убила свекровь. Злоумышленница нанесла около 20 ударов по голове 80-летней женщине.

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