В Администрации Трампа до сих пор верят, что личная встреча украинского президента и главы Кремля сможет изменить позицию россиян. Точно так же, как в Белом доме считали, что принятие Путина с аплодисментами и красной дорожкой на Аляске, которое обернулось полным позором для США, даст Трампу возможность хвастаться завершением уже не шести, а семи войн.

Владимир Зеленский неоднократно уверял, что готов ко встрече с Путиным, но Россия делает все возможное, чтобы этого не произошло. По словам премьера Канады Марка Карни, глава Кремля просто боится встречаться с украинским президентом, постоянно выдвигая новые требования. Как стало известно ТСН.ua, Россия действительно предлогала провести подобную встречу в Москве. Конечно, на это никто не согласится, хотя бы с учетом дипломатической практики, которая предполагает проведение такого рода переговоров в так называемых нейтральных странах.

Сам Трамп недавно заявил, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, «поскольку ему просто не нравится, потому что они не любят друг друга». Впрочем, во вторник, 26 августа, в интервью Fox News спецпредставитель президента США Стив Виткофф, уже четыре раза летавший в Россию поговорить с Путиным, заявил, что США разговаривают с россиянами каждый день, поэтому двусторонняя встреча Зеленского и Путина все еще возможна. Но, чтобы завершить сделку, по словам Виткоффа, за столом переговоров должен быть еще и Трамп.

Но от усиления давления на Россию — введения новых санкций — в США отказываются. Однако безоговорочный плюс — в Администрации Трампа всерьез обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности. О чем идет речь, читайте в материале ТСН.ua.

На прошлой неделе Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что европейские лидеры обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичные статье 5 Североатлантического договора только без членства в НАТО. Эту идею вроде бы продвигает премьер Италии Джорджа Мэлони. Хотя на самом деле это не новость, ведь подобные заявления она делала и раньше, и еще раз сделала в среду, 27 августа. Вместе с этим, издание сообщило детали: сейчас на столе такие гарантии безопасности, которые обязут союзников Украины (подписавших с Киевом двусторонние соглашения о безопасности) прийти на помощь в течение 24 часов, если Россия снова нападет.

В интервью La Repubblica министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что идея состоит в том, чтобы НАТО как оборонный Альянс обеспечил защиту иностранной страны, такой как Украина, или отдельные страны могут взять на себя обязательство это сделать. По его убеждению, невзирая на неоднократные заявления о «недопущении НАТО на российские границы», Путина устроит вариант, предложенный Мелони.

«Прежде всего потому, что Украина не вступила бы в НАТО со всеми последствиями членства. Альянс вмешался бы только для защиты от агрессии. Если россияне согласятся на это, они действительно могут не иметь войск из других стран, особенно европейских, на своих границах», — добавил Гвидо Крозетто.

Такие заявления и обсуждения начались сразу после «исторической» (как ее назвали в Вашингтоне) встречи Трампа с европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского, в Белом доме 18 августа сразу после Аляски, когда американский президент чуть ли не впервые заявил, что США заинтересованы в длительном мире, поэтому готовы работать с Киевом.

«Мы будем привлечены», — добавил тогда Трамп.

Вместе с этим, по словам вице-президента США Джей Ди Венса, американских войск в Украине не будет. В недавнем интервью NBC News он сказал, что россияне, впервые за три с половиной года этого конфликта, пошли на значительные уступки Трампу, но окончательное решение прийти к компромиссу зависит от украинцев и россиян.

«Я не думаю, что это произойдет за одну ночь. Я не сказал, что они (русские — Ред.) уступили во всем. Но они уступили в признании того, что у Украины будет территориальная целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было главное требование с самого начала. И важно, что они признали, что будут определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины», — добавил Джей Ди Венс.

Тем не менее, еще на прошлой неделе Россия очень красноречиво ответила на упорные заявления Трампа о готовности Путина к встрече с Зеленским, переговоров, уступок и мира, ударив в ночь на 21 августа по американскому заводу электроники Flex в Мукачево. На ночной смене там работало 600 человек. Как раз на это во время интервью с Джей Ди Венсом акцентировала внимание и ведущая NBC News Кристен Велкер. Вице-президент уклонился от прямого ответа. Но раньше сам Трамп комментировал этот российский ракетный удар так:

«Я сказал ему (очевидно, Путину — Ред.), я этому не рад».

Вместе с этим, по словам Стива Виткоффа, россияне якобы возложили на переговорный стол мирное предложение, касающееся Донецка. Спецпредставитель Трампа не объяснил, что именно имеется в виду. Но раньше Владимир Зеленский заявлял, что Путин, видимо, хочет, чтобы мы вышли из Донбасса. А после встречи европейских лидеров с Трапом в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц прямо сказал, что «российское требование к Киеву отдать свободные части Донбасса отвечает, откровенно говоря, предложения в США отказаться от Флориды».

Возможно, украинцы не смогут это принять, но никто никогда не достигал такого прогресса. И именно благодаря его (Трампа — Ред.) сильной личности и мотивации прекратить конфликт, покончить с собой, мы дошли до того момента, когда, как нам кажется, конец уже близко», — добавил Стив Виткофф.

Эти заявления спецпредставителя Трампа прозвучали не только после российского ракетного удара по американскому заводу в Мукачево, но и после заявления главы российского МИД Сергея Лаврова в интервью NBC News о том, что Путин не обещал Трампу скорую встречу с Зеленским.

«Эти слухи муссируются, прежде всего, самим Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже (на Аляске — Ред.) это не обсуждалось. Тему подняли позже по итогам встречи в Вашингтоне между Трампом и его гостями. Президент нашей страны четко заявил, что мы готовы продолжить начавшиеся в Стамбуле прямые российско-украинские переговоры. Состоялось уже три раунда», — заявил Лавров, напомнив о словах помощника Путина Юрия Ушакова, что Россия предложила только повысить уровень делегаций.

Более того, глава МИД РФ в очередной раз поднял вопрос о нелегитимности украинского президента, о чем ранее неоднократно говорил и глава Кремля. Киеву и другим ключевым европейским столицам было с самого начала ясно, что Путин никогда не согласится на встречу с Зеленским. Более того, «хорошим примером» гарантий безопасности для Украины, а для их разработки с американской стороны Трамп делегировал госсекретаря Марко Рубио, Лавров назвал выдвинутые Россией ультиматумы еще в апреле 2022 года в Стамбуле. А это, напомним, денацификация, демилитаризация, невступление Украины в НАТО и другие требования шизофренического Кремля.

Во вторник, 26 августа, Трамп пригрозил России «экономической войной». Президент США уточнил, что речь идет именно об экономической, а не о «мировой войне», имея в виду, очевидно, введение дополнительных пошлин на экспорт из тех стран, которые помогают России, покупая ее нефть. А это, как известно, Китай, Индия и Турция. Об Анкаре в США вообще не упоминают. Относительно индийского экспорта, кроме фармацевтических товаров и электроники, потому что в Индии есть мощности Apple, от 27 августа уже начали действовать 50% пошлины. Однако этого недостаточно, а у администрации Трампа нет желания вводить более жесткие санкции против России, потому что, по словам Рубио, тогда Москва вообще откажется от каких-либо переговоров.

Что касается гарантий безопасности, по информации Financial Times, США вроде бы готовы предоставить «стратегические средства» воздушной поддержки европейских миротворческих сил в Украине, в частности, поддержку и обеспечение европейской бесполетной зоны и воздушного щита для Украины, и продолжить обмен разведданными. Это предложение на столе, однако, как отмечает издание, США могут отказаться от него. Как сообщают другие западные СМИ, европейские страны, в том числе Британия и Франция, обсуждают план отправки своих войск в Украину (а таких стран уже вроде бы десять) в рамках «сил успокоения».

По словам заместителя главы Пентагона по политике Элбриджа Колби, в будущих гарантиях безопасности для Украины США будут играть минимальную роль. У Трампа не скрывают, что хотят переложить всю ответственность именно на Европу. Лидеры европейских стран хотят получить для своих «сил успокоения», которые они могут отправить в Украину, именно американские гарантии безопасности. Хотя самая действенная гарантия безопасности для Украины — это членство в НАТО, сильное санкционное давление на Россию, сильная армия и мощное оружие, которое, по словам президента Зеленского, Украина хочет покупать у США на $1 млрд ежемесячно.

«Я не разделяю оптимизм президента США по поводу готовности Путина к миру. Но, возможно, я слишком пессимистичен. Оптимизм вашего президента следует воспринимать всерьез. Так что, если он считает, что может заключить соглашение, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь замечательного соглашения», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью NBC News, добавив, что при заключении любого соглашения без гарантий безопасности Россия никогда не выполнит собственных обязательств.