После Женевы в эти выходные чиновники США и Украины встретились в гольф-клубе возле Майами, который построила компания спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа. Уже в понедельник, 1 декабря, Виткофф отправился в Москву. Цель ясна — договориться о компромиссном мирном плане остановки войны России против Украины. И если бы это были переговоры карьерных дипломатов, военных и представителей разведок, их можно было бы назвать «челночной» дипломатией.

Но, как написала The Wall Street Journal, за закрытыми дверями поместий во Флориде формируется новая концепция — «зарабатывайте деньги, а не воюйте». Некоторые также называют ее «риелторской дипломатией», потому что Виткофф — друг Трампа — десятилетиями работает в сфере недвижимости. В Европе Виткоффа и других чиновников в окружении Трампа, стремящихся договориться с Россией ценой уступок со стороны Украины, называют «циничными дилетантами».

Политика сдерживания России через торговлю во времена канцлерства Ангелы Меркель не сработала. Об этом в ЕС говорят вслух, намекая администрации Трампа на ошибочность ее подходов. Но из-за отсутствия единства между европейскими столицами, например по использованию замороженных активов Центробанка РФ, Киев вынужден участвовать в «блестящей» дипломатической игре американцев.

О чем удалось договориться в Майами? С какими предложениями Уиткофф едет в Москву? И какие гарантии безопасности должна получить Украина? Читайте в материале ТСН.ua.

«Торговля» по территориям: к чему склоняют Украину

После переговоров в Майами госсекретарь Марко Рубио заявил, что предстоит еще много работы. Владимир Зеленский подчеркнул, что «в разговоре (с американцами — Ред.) есть конструктив, и все вопросы на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины». Хотя, по информации Axios, пятичасовые переговоры между США и Украиной в воскресенье, 30 ноября, «были сосредоточены на том, где будет проведена де-факто граница с Россией согласно мирному соглашению».

«США хотят, чтобы Украина передала свою территорию, чтобы убедить Путина заключить мир, но это была бы болезненная и политически взрывная уступка», — добавляет издание.

На прошлой неделе The Telegraph сообщал, что во время визита в Москву Виткофф (издание также отмечало, что вместе с ним должен ехать и зять Трампа Джаред Кушнер — Ред.) вроде бы собирается сообщить России о готовности США в рамках «мирного» соглашения признать фактический контроль России над оккупированными украинскими территориями. В то время как Киев на разных уровнях повторяет, что ни о каких территориальных уступках не может быть и речи. Уже не говоря о том, что обмен территориями, о чем постоянно говорит администрация Трампа, создаст опасный международный прецедент.

Во время визита в Кыргызстан на прошлой неделе Путин выдвинул условие: «Войска Украины если уйдут с занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия, не пойдут — добьемся военным путем». О каких именно территориях говорил глава Кремля непонятно. Ведь еще в сентябре 2022 года Путин незаконно записал в российскую конституцию четыре украинских области — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. Еще раньше в 2014 году — Крым. Поэтому вряд ли Москву устроит признание Соединенными Штатами только Крыма и Донбасса.

Скорее это очередная попытка дестабилизации Украины изнутри, наряду с требованием провести в Украине выборы через 100 дней после подписания «мирного» соглашения. Это предполагала первая версия плана по 28 пунктам, которую сама же Москва две недели назад и «сливала» в западные СМИ. При этом соглашаться на прекращение огня, в частности, ракетно-дороновых ударов, — первого шага любых переговоров — Кремль отказывается. Впрочем, нужно подчеркнуть, что и в администрации Трампа на этом не настаивают.

Гарантии безопасности: даже «Будапешта-2» нет

В пятницу, 28 ноября, в Кремле подтвердили, что получили от США основные параметры мирного плана после переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября. С наработками в Майами Виткофф и Кушнер уезжают в Москву лично. Однако, судя по монологу Путина в Бишкеке на прошлой неделе, вряд ли Кремль согласится на доработанный план. По его словам, именно перечень из 28 пунктов «может быть положен в основу будущих договоренностей».

Пока что администрация США, закрывая глаза на нормы международного права, ведет себя как посредник между Украиной и Россией, передавая Киеву и Москве позиции сторон. При этом Соединенные Штаты не выдвигают никаких условий России, на какие уступки должна пойти именно она, и что будет в случае отказа. При этом госсекретарь Марко Рубио, как пишет Politico, сообщал европейским союзникам, что США хотят заключения мирного соглашения, прежде чем соглашаться на предоставление Украине гарантий безопасности.

Позже в Госдепе и Белом доме это отрицали, подчеркнув, что «любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания (России — Ред.) для Украины». Ранее издание Axios, которое за эти две недели стало главной площадкой «слива» информации о «мирном» плане, сообщало, что Вашингтон уже передал Киеву проект соглашения по гарантиям безопасности по образцу статьи 5 НАТО. Однако нигде за это время не было сообщения о том, что любое такое соглашение США и европейские союзники готовы ратифицировать в своих парламентах.

Членство в НАТО. Лучшая гарантия безопасности для Украины — это членство в Альянсе. Однако, как пишет CNN, на переговорах в Майами американцы говорили, что в случае соглашения с россиянами Украине будет фактически запрещено вступать в НАТО. К тому же в Кремле требуют, чтобы Киев убрал из конституции курс на евроатлантическую интеграцию. И вряд ли Путин уступит это требование. Более того, в альтернативном европейском мирном плане, о котором писал ТСН.ua, «вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует».

Снабжение оружия. Самое бесперебойное обеспечение Сил обороны Украины оружием является еще одной важной гарантией безопасности. Но после начала второго президентского срока Трампа США больше не снабжают Украину оружием. От июля 2025 года Вашингтон ее продает Киеву по инициативе PURL, которую координирует НАТО. По словам генсека Альянса Марка Рютте, до конца этого года общий объем военной помощи Украине в рамках этой программы может достигнуть $5 млрд. Однако если сравнивать с последним принятым в Конгрессе при президентстве Джо Байдена пакетом военной помощи Украине на $61 млрд, которых все равно не хватало, — это отнюдь не надежная гарантия безопасности для украинской.

Интернациональный контингент. Если США и европейские союзники уверены, что Путин все же согласится на приостановку войны, то уже сейчас должны совместно разрабатывать мандат будущей миссии с четко предусмотренным бюджетом, которая будет дислоцироваться не только в Киеве, Одессе и других украинских городах, но и вблизи линии фронта, чтобы осуществлять мониторинг постоянства прекращения огня. Однако никакая работа в этом направлении не ведется.

После встречи американской и украинской делегаций в Майами Трамп заявил, что переговоры «идут очень хорошо», «есть хороший шанс договориться о соглашении», а «Россия хотела бы завершение» войны. Однако монолог Путина в Кыргызстане свидетельствует об обратном. Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что мир не приближается, что Россия продолжает наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре. В понедельник, 1 декабря, Россия ударила баллистикой по Днепру. Четверо человек погибли и еще сорок получили ранения. Однако США на официальном уровне уже даже не осуждают подобные действия Москвы.