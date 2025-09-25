Гарантии безопасности для Украины должны быть именно такими: историк "разнес" вступление в НАТО

Украина и НАТО / © depositphotos.com

Вопрос гарантий безопасности для Украины должен основываться на сочетании собственного военного могущества и максимальных заверений от союзников, поскольку быстрое членство в НАТО крайне сложно.

Такое мнение высказал профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий в интервью Общественному.

«Вспомним Финляндию и Швецию: даже в случае их присоединения были страны, которые блокировали это. Ясно, что с Украиной тем более будет такая блокировка — те же США сегодня не готовы поддержать членство Украины в альянсе», — отметил историк.

В то же время эксперт предлагает сосредоточиться на инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони — получить «гарантии, подобные статье 5» (Article 5-like guarantees), копирующие принципы коллективной обороны НАТО.

«Ключевая вещь для Украины — это сильная армия. И также — сегодня эта война это четко показала — это лидерство в технологиях. Если это будет, будет помощь от союзников. Она начала поступать после того, как украинцы в течение первых месяцев войны доказали, что они могут себя защитить», — заверил Сергей Плохий.

Добавляет, что комбинация этих вещей должна быть так называемыми гарантиями. Но полагаться только на одно или на другое было бы большой ошибкой.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но только после окончания войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября американский лидер поддержал право государства на удары по российской энергетике в ответ на атаки со стороны агрессорной страны.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины — это фактическая готовность европейских союзников применить силу в ответ на возможную повторную агрессию России после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что «Россия не будет иметь права вето» на определение этих условий.