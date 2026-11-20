Украина / НАТО / Россия / © ТСН.ua

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В Москве дали понять, что Соединенным Штатам не удалось убедить Россию в необходимости предоставления Украине гарантий безопасности по модели 5 статьи Североатлантического договора. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал какие-либо форматы «квазичленства» Украины в НАТО абсолютно неприемлемыми для российской стороны.

Об этом сообщают российские пропагандистские медиа, в том числе «Интерфакс».

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Комментируя возможность предоставления Киеву гарантий коллективной безопасности по аналогии с 5 статьей НАТО, российский дипломат назвал такие инициативы неприемлемым «креативом».

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«Поиски какого-то в кавычках креативного решения в этой сфере — это неприемлемый для нас вариант. Мы гарантии безопасности обсуждаем, прежде всего, в плоскости обеспечения безопасности нашей собственной страны, и об этом говорим», — заявил Рябков.

По его словам, Москва готова обсуждать вопросы гарантий безопасности только после того, как Украина признает ультимативное требование России по поводу невозможности своего вступления в Североатлантический альянс.

«Мы не закрываемся от диалога, но не от диалога о вступлении Украины в НАТО. Еще раз: это абсолютно неприемлемая опция», — подытожил замглавы российского МИД.

Напомним, ранее спецпредставитель и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы спокойно воспринимает идею предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора. Речь идет о механизме, сходном с принципом коллективной обороны НАТО. По его словам, американской стороне удалось добиться того, чтобы Москва согласилась рассматривать концепцию гарантий безопасности для Украины, построенную по принципу статьи 5 НАТО. В то же время, Кушнер признал, что в России к этой идее есть скепсис и недоверие.

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Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой «гарантии безопасности как в статье 5 НАТО».

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