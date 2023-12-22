Гарантии безопасности для Украины: сколько стран поддержали декларацию

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержало 31 государство. Более того, с группой стран начаты двусторонние консультации.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

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Как детализировал глава ОП Андрей Ермак, со всеми странами G-7, Нидерландами и Европейским Союзом начаты двусторонние консультации по соглашениям о предоставлении Украине гарантий безопасности. Франция, Италия, Германия и Великобритания передали проекты соответствующих соглашений.

Кроме того, добавил он, 15 государств выразили готовность начать консультации по заключению двусторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности.

К сожалению, Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия, Венгрия, Турция не присоединились к декларации.

Напомним, президент Владимир Зеленский честно ответил, почему вопрос о гарантиях безопасности тормозит Украина.

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