Гарантии безопасности для Украины: Зеленский рассказал, с какими странами обсуждают этот вопрос

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что о гарантиях безопасности для Украины обсуждают со странами-членами ЕС, Британией и США.

Об этом украинский президент сказал на пресс-конференции в годовщину вторжения России, 24 февраля. Также читайте "Из Приднестровья были выстрелы": Зеленский рассказал об угрозе для Украины и Молдовы Зеленский добавил, что вступление Украины в оборонный Альянс уже не зависит от Украины. Она "продемонстрировала свою мощь — как на поле боя, так и в социуме, максимально поддерживающем этот геополитический курс".

"Мы хотели бы иметь гарантии безопасности на пути в НАТО. Мы не знаем, когда Украина будет там. Это зависит сегодня не от Украины. Украина продемонстрировала свою мощь — как на поле боя, так и в социуме, максимально поддерживающем этот геополитический курс". Что касается вызовов на пути в Альянс, мы хотим иметь гарантии безопасности. С какими государствами мы об этом говорим? С Европейским Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами Америки. Когда это может произойти? Я не могу вам сказать", — рассказал он.

Напомним, польский президент Польши Анджей Дуда предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны НАТО и предлагает сделать это до саммита Альянса летом 2023 года.

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